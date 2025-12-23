Ομάδες

Euroleague: Επίσημα sold out το Βίρτους - Ολυμπιακός
Οnsports Τeam 23 Δεκεμβρίου 2025, 20:19
EUROLEAGUE / Βίρτους Μπολόνια / Ολυμπιακός

Euroleague: Επίσημα sold out το Βίρτους - Ολυμπιακός

Η Βίρτους Μπολόνια ανακοίνωσε πως ο αγώνας με τον Ολυμπιακό για την 18η αγωνιστική της EuroLeague είναι και επίσημα sold out, γεγονός που προμηνύει μια ιδιαίτερα «καυτή» ατμόσφαιρα στην Ιταλία.

Η ιταλική ομάδα θα υποδεχθεί τους «ερυθρόλευκους» στη «Virtus Arena» την Παρασκευή (26/12), με το τζάμπολ της αναμέτρησης να έχει οριστεί για τις 21:30.

Όπως έγινε γνωστό από τη Βίρτους, όλα τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί, κάτι που σημαίνει πως οι γηπεδούχοι θα έχουν τη δυναμική στήριξη του κόσμου τους σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τη συνέχεια της διοργάνωσης.



