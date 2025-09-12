Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός AKTOR: Sold out το ματς με την Μπαρτσελόνα για την EuroLeague
Onsports Team 12 Σεπτεμβρίου 2025, 17:32
EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Sold out το ματς με την Μπαρτσελόνα για την EuroLeague

Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια του «τριφυλλιού» για το ματς με τους Καταλανούς στις 3 Οκτωβρίου, με το Telekom Center Athens να είναι κατάμεστο.

Μετά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό που θα διεξαχθεί στις 2 Ιανουαρίου 2026, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και δεύτερο sold out αρκετό καιρό πριν αρχίσει η σεζόν στην EuroLeague. Όπως έκαναν γνωστό οι «πράσινοι» εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για την εντός έδρας αναμέτρηση με αντίπαλο την Μπαρτσελόνα.

Το ματς αυτό είναι για την 2η αγωνιστική της διοργάνωσης και θα διεξαχθεί στις 3 Οκτωβρίου. Με το Telekom Center Athens να είναι κατάμεστο σε ακόμη ένα ματς.

Η ζήτηση των εισιτηρίων είναι τεράστια και δεδομένα θα προκύψουν κι άλλα sold out πολύ καιρό πριν την προγραμματισμένη διεξαγωγή των αναμετρήσεων. Με τον ενθουσιασμό στο «τριφύλλι» να είναι τεράστιος.

 


Ροή ειδήσεων

EUROBASKET
Τουρκία – Ελλάδα: Αποθέωση για την Εθνική στο ξενοδοχείο, πριν τον ημιτελικό του Eurobasket 2025
25 λεπτά πριν Τουρκία – Ελλάδα: Αποθέωση για την Εθνική στο ξενοδοχείο, πριν τον ημιτελικό του Eurobasket 2025
EUROBASKET
Eurobasket 2025: Περιμένει το Τουρκία - Ελλάδα η Γερμανία - Πότε θα γίνει ο μεγάλος τελικός!
58 λεπτά πριν Eurobasket 2025: Περιμένει το Τουρκία - Ελλάδα η Γερμανία - Πότε θα γίνει ο μεγάλος τελικός!
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ποστέκογλου: «Είμαι περήφανος Έλληνας» - Τι δήλωσε για τον Βαγγέλη Μαρινάκη
1 ώρα πριν Ποστέκογλου: «Είμαι περήφανος Έλληνας» - Τι δήλωσε για τον Βαγγέλη Μαρινάκη
EUROBASKET
Eurobasket 2025, Γερμανία – Φινλανδία 98-86: Ανώτερη και στον τελικό η παγκόσμια πρωταθλήτρια
2 ώρες πριν Eurobasket 2025, Γερμανία – Φινλανδία 98-86: Ανώτερη και στον τελικό η παγκόσμια πρωταθλήτρια
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved