Δούκας: «Το Final 4 της Αθήνας, στο πιο σύγχρονο γήπεδο της Ευρώπης, θα είναι το πιο επιτυχημένο»

Απόλυτα βέβαιος για την επιτυχία του Final Four της Αθήνας δήλωσε ο Δήμαρχος της πόλης, Χάρης Δούκας.

Η Αθήνα θα φιλοξενήσει το Final 4 του 2026 και ο Χάρης Δούκας δεν έκρυψε τη μεγάλη του ικανοποίηση για τη θετική έκβαση της ελληνικής υποψηφιότητας.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων με ένα βίντεο στο Twitter καλωσόρισε την διοργάνωση στην Αθήνα και δήλωσε βέβαιος για την επιτυχία της.

Η γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ επιστρέφει στην Αθήνα!



Μεγάλη επιτυχία για τη χώρα και την πόλη μας που θα φιλοξενήσει τον Μάιο του 2026 το κορυφαίο μπασκετικό γεγονός συλλόγων, στο πιο σύγχρονο γήπεδο της Ευρώπης.



Το Final 4 της Αθήνας σε συνεργασία με όλους τους φορείς θα… pic.twitter.com/deYgkYN9PH — Haris Doukas (@h_doukas) September 10, 2025

Το μήνυμα του Χάρη Δούκα:

