Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Μοτεγιούνας για Final-4: «Ευχαριστώ την Ελληνική Κυβέρνηση και το Υπουργείο Αθλητισμού»
Οnsports Τeam 10 Σεπτεμβρίου 2025, 13:29
EUROLEAGUE

Μοτεγιούνας για Final-4: «Ευχαριστώ την Ελληνική Κυβέρνηση και το Υπουργείο Αθλητισμού»

Ο CEO της EuroLeague, Παούλιους Μοτιεγιούνας, σχολίασε την απόφαση για τη διεξαγωγή του Final-4 στην Αθήνα και την τεράστια συμβολή της Ελληνικής Κυβέρνησης στην όλη προσπάθεια. 

Δηλώσεις για την απόφαση της EuroLeague να διεξαχθεί το Final-4 του 2026 στο "Telekom Center" έκανε και ο CEO της διοργανώτριας Αρχής, Παούλιους Μοτιεγιούνας ο οποίος στάθηκε στην καθοριστική συμβολή της Ελληνικής Κυβέρνησης αλλά και του κ. Βρούτση προσωπικά.

Αναλυτικά δήλωσε:

«Η δέσμευση της πόλης στο μπάσκετ, σε συνδυασμό με την πλούσια ιστορία της και το πάθος των Ελλήνων οπαδών, την καθιστά ιδανικό χώρο για τη μεγαλύτερη διοργάνωσή μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο Αθλητισμού για την εμπιστοσύνη τους στην Euroleague Basketball. Η υποστήριξη και η δέσμευσή τους έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην επιστροφή του Final Four στην Αθήνα μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες. Με τη συνεχή υποστήριξή τους, είμαστε βέβαιοι ότι θα προσφέρουμε για άλλη μια φορά μια αξέχαστη εκδήλωση».



Ροή ειδήσεων

EUROBASKET
Αταμάν: «Ο τραυματισμός του Όσμαν είναι σοβαρός, δυσκολεύεται να περπατήσει»
12 λεπτά πριν Αταμάν: «Ο τραυματισμός του Όσμαν είναι σοβαρός, δυσκολεύεται να περπατήσει»
EUROBASKET
Ελλάδα - Τουρκία: Επίσημη η ώρα του σπουδαίου ημιτελικού στο Eurobasket 2025
13 λεπτά πριν Ελλάδα - Τουρκία: Επίσημη η ώρα του σπουδαίου ημιτελικού στο Eurobasket 2025
EUROLEAGUE
Αυτές είναι οι ημερομηνίες του Final 4 της EuroLeague 2025-26 που θα διεξαχθεί στο "Telekom Center"
57 λεπτά πριν Αυτές είναι οι ημερομηνίες του Final 4 της EuroLeague 2025-26 που θα διεξαχθεί στο "Telekom Center"
EUROLEAGUE
Βρούτσης: «Πιστέψαμε, διεκδικήσαμε και πετύχαμε τη διοργάνωση του Final 4 της Euroleague στο ΟΑΚΑ»
2 ώρες πριν Βρούτσης: «Πιστέψαμε, διεκδικήσαμε και πετύχαμε τη διοργάνωση του Final 4 της Euroleague στο ΟΑΚΑ»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved