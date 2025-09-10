Ομάδες

Euroleague Final-4 2026: Το παρασκήνιο της ψηφοφορίας που έφερε τον θρίαμβο της Αθήνας
Η απόφαση για τη διεξαγωγή του Final-4 της Euroleague στην Αθήνα πέρασε από... χίλια κύματα μιας και το σέρβικο μπλοκ προσπάθησε μέχρι τέλους να αποτρέψει την ανακοίνωσή της.  

Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Η Euroleague ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα πως το Final-4 του 2026 θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα και το "Telekom Center".

Μια απόφαση που θα έπρεπε να έχει παρθεί και να ανακοινωθεί πολύ νωρίτερα, μιας και ο Ελληνικός φάκελος ήταν μακράν καλύτερος του Βελιγραδίου, ενώ το μεγάλο "όπλο" δεν ήταν άλλο από το νέο υπεσύγχρονο "Telekom Center".

Όμως, πολλοί ήταν αυτοί που προσπάθησαν όλους αυτούς τους μήνες να πάρουν την διοργάνωση από την Αθήνα και να την πάνε στο Βελιγράδι. Ακόμα και την τελευταία στιγμή. Λίγο πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας. 

Στην έναρξη της σημερινής σύσκεψης, ο Ολυμπιακός έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις του και με σύμμαρχο και τον Χρήστο Σταυρόπουλο της Αρμάνι Μιλάνο (ζήτησε να γίνει νέα σύσκεψη δια ζώσης στη Βαρκελώνη) προσπάθησε να αποτρέψει το... αναπόφευκτο. 

Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι έχουν κουράσει αρκετές από τις ομάδες με τα... τερτίπια τους, με αποτέλεσμα η Φενέρ, η Μπασκόνια και η ΤΣΣΚΑ να αντιδράσουν, να βάλουν τέλος στις "ερυθρόλευκες" παλινωδίες και να ζητήσουν έναρξη της ψηφοφορίας. 

Με το τελικό 8-3-2 να περνάει στην... ιστορία. 

 



