H Euroleague ανακοίνωσε και επίσημα τη διεξαγωγή του Final 4 στην Αθήνα

Οnsports Τeam

Η EuroLeague Basketball ανακοίνωσε και επίσημα τη διεξαγωγή του Final 4 στην Αθήνα, με τον Ντέγιαν Μποντιρόγκα να είναι σίγουρος πως θα πρόκειται για μια εντυπωσιακή διοργάνωση.

H μεγάλη επιστροφή είναι γεγονός, με το Final Four της Euroleague να διεξάγεται και πάλι στην Αθήνα μετά από 19 χρόνια.

Η πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης επικράτησε με 8-3 ψήφους και το ΟΑΚΑ θα ντυθεί και πάλι στα χρώματα της διοργάνωσης τον Μάιο.

Το γεγονός ανακοίνωσε και επίσημα η EuroLeague με τον Ντέγιαν Μποντιρόγκα να εμφανίζεται ενθουσιασμένος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της EuroLeague:

"Η Euroleague Basketball είναι περήφανη που ανακοινώνει ότι το Final Four της EuroLeague του 2026 θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, επιστρέφοντας την υψηλού κύρους διοργάνωση σε έναν από τους πιο ιστορικούς προορισμούς του μπάσκετ.

Το Final Four της EuroLeague του 2026 θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens, έναν χώρο χωρητικότητας άνω των 18.000 θεατών. Αρχικά κατασκευασμένο το 1994 και εκτενώς ανακαινισμένο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, το Telekom Center Athens έχει φιλοξενήσει έκτοτε αμέτρητες θρυλικές στιγμές του μπάσκετ. Οι ημιτελικοί θα διεξαχθούν στις 22 Μαΐου και στη συνέχεια ο τελικός στις 24 Μαΐου.

Αυτή θα είναι η δεύτερη φορά που η ελληνική πρωτεύουσα θα φιλοξενήσει το Final Four, με την πρώτη να είναι το 2007. Σχεδόν δύο δεκαετίες αργότερα, η κορυφαία διοργάνωση της EuroLeague επιστρέφει στον εμβληματικό χώρο, επιβεβαιώνοντας την ιδιότητα της Αθήνας ως ακρογωνιαίου λίθου του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

«Η Αθήνα είναι μια πόλη με βαθιά μπασκετική κληρονομιά και μια από τις πιο παθιασμένες βάσεις οπαδών στην Ευρώπη. Είμαστε ενθουσιασμένοι που επιστρέφουμε το 2026 στην Αθήνα, μια πόλη που έχει φιλοξενήσει μερικές από τις πιο αξέχαστες στιγμές στην ιστορία της EuroLeague», δήλωσε ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα, Πρόεδρος της Euroleague Basketball. «Η Ελλάδα παραμένει μια βασική αγορά για την Euroleague Basketball, με δύο κορυφαίους συλλόγους να αγωνίζονται ετησίως, μια απίστευτα αφοσιωμένη κοινότητα οπαδών και ισχυρή απήχηση ως παγκόσμιος τουριστικός προορισμός. Η επιστροφή του Final Four στην Αθήνα είναι μια φυσική απόφαση, για την οποία είμαστε βέβαιοι ότι θα προσφέρει ένα ακόμη εντυπωσιακό γεγονός».

«Η επιστροφή του Final Four στην Αθήνα αντικατοπτρίζει την ισχυρή δέσμευση που συνεχίζουμε να χτίζουμε με τις παραδοσιακές μας αγορές», δήλωσε ο Paulius Motiejunas, Διευθύνων Σύμβουλος της Euroleague Basketball. «Η δέσμευση της πόλης στο μπάσκετ, σε συνδυασμό με την πλούσια ιστορία της και το πάθος των Ελλήνων οπαδών, την καθιστά ιδανικό χώρο για τη μεγαλύτερη διοργάνωσή μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο Αθλητισμού για την εμπιστοσύνη τους στην Euroleague Basketball. Η υποστήριξη και η δέσμευσή τους έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην επιστροφή του Final Four στην Αθήνα μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες. Με τη συνεχή υποστήριξή τους, είμαστε βέβαιοι ότι θα προσφέρουμε για άλλη μια φορά μια αξέχαστη εκδήλωση».

Η επανάληψη της διοργάνωσης του Final Four στην Αθήνα υπογραμμίζει την εστίαση της Euroleague Basketball στην παροχή ζωντανών εμπειριών παγκόσμιας κλάσης για τους φιλάθλους, ενισχύοντας παράλληλα το παγκόσμιο προφίλ της διοργάνωσης".