Γκραντ: «Eίμαι ενθουσιασμένος για όσα έρχονται»

Onsports Team

Ο Τζέριαν Γκραντ επέστρεψε στην Ελλάδα, πάτησε και πάλι... ΟΑΚΑ, φόρεσε τη φανέλα με το "τριφύλλι" στο στήθος και όπως φάνηκε από τις δηλώσεις του δεν κρατιέται για την έναρξη της νέας σεζόν.

Ο Τζέριαν Γκραντ είναι ο τελευταίος (χρονικά) παίκτης που ενσωματώθηκε στην αποστολή του Παναθηναϊκού. Ο Αμερικανός παίκτης αφού πήρε τις... ανάσες του μετά το τέλος των υποχρεώσεων του με τη φανέλα της εθνικής ομάδας της χώρας του και αφού κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, ήρθε και πάλι στα Ελλάδα και φόρεσε και πάλι τα πράσινα.

Ο Τζέριαν Γκραντ ετοιμάζεται, πλέον, για τους μεγάλους στόχους του με τον Παναθηναϊκό και δεν το κρύβει.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στο Club 1908:

Για το πώς ήταν η εμπειρία του χάλκινου μεταλλίου με την Εθνική Αμερικής: «Ήταν μία εξαιρετική εμπειρία. Δεν καταφέραμε να πάρουμε το χρυσό που θέλαμε, αλλά το να επιστρέψουμε με ένα μετάλλιο ήταν πραγματικά μοναδικό».

Για το αν ήταν η πρώτη του φορά στην Νικαράγουα: «Ναι, ήταν η πρώτη μου φορά. Είχε πλάκα που ήμασταν με τους συμπαίκτες μου και κάναμε κάτι ιδιαίτερο. Ήταν εξαιρετικό ταξίδι».

Για το ποιες είναι οι σκέψεις του για το ταξίδι της Αυστραλίας: «Είμαι ενθουσιασμένος. Είναι ένα μέρος που είχα στη λίστα μου για να επισκεφθώ. Και το να έχω τη δυνατότητα να πάω με την ομάδα για αυτό το ιδιαίτερο τουρνουά θα σημαίνει πολλά».

Για το αν είναι ενθουσιασμένος για το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν: «Ναι, είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος. Έχουμε κάποιους νέους παίκτες, επιστρέφουν και μερικοί ακόμα. Έχουμε μία πολύ ταλαντούχα ομάδα και ανυπομονώ για τη σεζόν που έρχεται».

Για το αν θα δει ο κόσμος και άλλες αμυντικές... παραστάσεις από τον ίδιο: «Σίγουρα. Ελπίζω φέτος να καταφέρω να πάρω και το βραβείο. Θα δούμε».