Παναθηναϊκός AKTOR: Νέα διάκριση για τον Χουάντσο - Ambassador του One Team για 2η σερί χρονιά

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ είναι ο Ambassador του One Team.

Νέα σπουδαία διάκριση για τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ!

Ο Ισπανός διεθνής άσος του Παναθηναϊκού AKTOR αναδείχθηκε ως ο Ambassador του One Team για τη σεζόν 2024-25.

Η «πράσινη» ΚΑΕ έδωσε συγχαρητήρια στον 29χρονο φόργουορντ και δημοσίευσε ένα βίντεο με τις δηλώσεις του παίκτη, ο οποίος τόνισε την χαρά του και ευχαρίστησε όσους τον βοήθησαν.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Γεια σε όλους. Είμαι πολύ πολύ χαρούμενος που παίρνω αυτό το βραβείο ξανά. Είναι ένα από τα βραβεία για τα οποία είμαι πολύ περήφανος. Ήταν και πάλι μία εξαιρετική χρονιά. Ευχαριστώ πραγματικά όλα τα παιδιά που είναι μαζί μου, όλους όσοι με υποστηρίζουν.

Κάθε προπονητή, την Άρτεμη, την Ξένια, τον Πάρη και όλους όσοι με βοήθησαν πολύ. Είμαι πολύ χαρούμενος που το έκανα ξανά, κάθε εβδομάδα για τα παιδιά και με τα παιδιά, με όλους τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ όλους που με βοηθήσατε να πάρω αυτό το βραβείο. Τα ξαναλέμε την επόμενη σεζόν. Αντίο».