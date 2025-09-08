Παναθηναϊκός AKTOR - Χολμς: «Γίνομαι καλύτερος κάθε μέρα, θέλω να είμαι από τους κορυφαίους»

Onsports Team

Ο Παναθηναϊκός AKTOR συνεχίζει την προετοιμασία του για τη νέα σεζόν, με αρκετές απουσίες, αλλά και όλους τους παίκτες (με εξαίρεση τον Βασίλη Τολιόπουλο) που αποκτήθηκαν αυτό το καλοκαίρι και δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία στην ομάδα.

Ο Ρισόν Χολμς αποτελεί έναν εξ αυτών (μαζί με τους Σορτς, Ρογκαβόπουλο και Κουζέλογλου) και είναι μία από τις μεγάλες μεταγραφές αυτού του καλοκαιριού.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανέβασε βίντεο με πλάνα από τις προπονήσεις που κάνει ο Αμερικανός σέντερ, ενώω μίλησε στην κάμερα για τους στόχους του και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ενόψει της νέας σεζόν.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο Ρισόν Χολμς:

Για τις πρώτες του εντυπώσεις από την Ελλάδα: «Είναι όμορφα. Ειλικρινά, το ότι μπορώ να μείνω εκεί που μένω, να βλέπω την πόλη και τη θάλασσα. Είναι μία φανταστική εμπειρία. Όπως επίσης το να είμαι στο γήπεδο με αυτούς τους τύπους. Είμαι 31 αλλά έχω τόσο πολλά ακόμα να μάθω. Ανυπομονώ να τα μάθω και να έχω την ευκαιρία να παίξω, να τρέξω πάνω-κάτω με αυτούς τους τύπους. Είναι όνειρο, ειλικρινά».



Για τις προπονήσεις με τους νέους του συμπαίκτες: «Είναι υπέροχα. Προφανώς μαθαίνω τις συνήθειές τους, πώς τους αρέσει να παίζουν, πού πρέπει να είμαι. Όπως είπα είναι τόσα πολλά αυτά που έχω να μάθω. Αυτό είναι το αγαπημένο μου κομμάτι στο μπάσκετ. Να είμαι εδώ με αυτούς τους τύπους και μου μαθαίνουν πολλά. Οπότε είναι χαρά κάθε μέρα να έρχομαι εδώ, να μαθαίνω και να παλεύω με αυτούς τους τύπους».



Για το αν θα είναι από τους καλύτερους σέντερ της Euroleague τη νέα σεζόν: «Αυτός είναι ο στόχος. Για αυτό δουλεύω. Έρχομαι εδώ κάθε μέρα, κάνω ένα βήμα μπροστά και γίνομαι καλύτερος κάθε μέρα. Οπότε τα αποτελέσματα ας μιλήσουν από μόνα τους».



Για το τι περιμένει με ανυπομονησία τη νέα σεζόν: «Να ανταγωνιστώ. Να βγω εκεί έξω και να ανταγωνιστώ. Έχω τόσο πολύ πάθος και αγάπη για αυτό το παιχνίδι. Οπότε κάθε φορά που έχω την ευκαιρία να βγω εκεί έξω, έχω άλλη μία ευκαιρία να δείξω ποιος είμαι. Πάντα ανυπομονώ και είμαι ενθουσιασμένος για αυτό».



Για το ποιος είναι ο πιο κουλ τύπος στα αποδυτήρια: «Φίλε, είναι πολλοί κουλ τύπου. Πάντα επιλέγω τον δικό μου, τον Κέντρικ Ναν, επειδή τον ξέρω από το Σικάγο. Γνωριζόμαστε αρκετό καιρό, οπότε με βοηθάει πολύ προκειμένου να συνηθίσω τα πράγματα εδώ».



Το μήνυμά του στον κόσμο του Παναθηναϊκού: «Ανυπομονώ. Δεν μπορώ να περιμένω τη στιγμή να σας δω και να σας ακούσω μετά το πρώτο κάρφωμα. Είμαι ενθουσιασμένος, παιδιά. Ελπίζω και εσείς το ίδιο».