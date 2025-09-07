Μονακό: Ενίσχυση με Νεμάνια Νέντοβιτς

Onsports Team

Ο έμπειρος Σέρβος άφησε τον Ερυθρό Αστέρα και θα συνεχίσει την καριέρα του στους Μονεγάσκους.

Ο Νεμάνια Νέντοβιτς υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τη Μονακό, όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος του πριγκιπάτου. Ο Σέρβος ο οποίος έκανε ντεμπούτο στην Euroleague το 2012 κι έπαιξε επίσης για τη Βαλένθια, τη Μάλαγα, το Μιλάνο, τον Παναθηναϊκό, τον Ερυθρό Αστέρα, ήταν δεύτερος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016 στο Ρίο με τη Σερβία.

Είχε επίσης μια σύντομη θητεία στο NBA, όπου επιλέχθηκε 30ος στο ντραφτ το 2013 από τους Φοίνιξ Σανς πριν γίνει ανταλλαγή με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, όπου έπαιξε 24 παιχνίδια.

Πρωταθλητής Ελλάδας το 2021 και νικητής του Eurocup το 2017, ο Νέντοβιτς έχει παίξει 229 παιχνίδια Ευρωλίγκας, συμπεριλαμβανομένων 27 την περασμένη σεζόν με τον Ερυθρό Αστέρα.

Ο Νέντοβιτς είναι η τέταρτη προσθήκη των Μονεγάσκων, μετά τον Αμερικανό σέντερ Κεβάριους Χέιζ από την Παρί, τον πάουερ φόργουορντ Γιόαν Μακουντού που επέστρεψε από την Τουρκ Τέλεκομσπορ της Άγκυρας και τον Μαυροβούνιο πάουερ φόργουορντ Νίκολα Μίροτιτς, ο οποίος ήταν στο Μιλάνο την περασμένη σεζόν.