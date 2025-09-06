Onsports Team

Σύμφωνα με ρεπορτάζ που είδε το φως της δημοσιότητας η Euroleague με επιστολή της στην ΚΑΕ Ολυμπιακός απάντησε σε όλα τα ερωτήματα των "ερυθρολεύκων" καταρρίπτοντας όλα τους τα επιχειρήματα και τονίζοντας πως "η πρόταση της ελληνικής πρωτεύουσας αποτελεί την πιο συμφέρουσα στην 26ετή ιστορία της διοργάνωσης,υπερτριπλάσια σε αξία από την καλύτερη προηγούμενη προσφορά ευρωπαϊκής πόλης."

Σε πολύ δύσκολη θέση φαίνεται πως βρίσκεται η ΚΑΕ Ολυμπιακός, η οποία έπειτα από την αποκάλυψη της νέας επιστολής που απέστειλε στη Euroleague για τη μη πραγματοποίηση του Final-4 του 2026 στην Αθήνα.

Λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση της επιστολής ήρθε η σκληρή απάντηση του Συνδέσμου προπονητών της διοργάνωσης η οποία τόνιζε πως ο κ. Λεπενιώτης ήταν ενήμερος για κάθε λεπτομέρεια (παρά τις 12 απορίες τις οποίες υπέγραψε), ενώ λίγο αργότερα έπειτα από δημοσίευμα του ieidiseis.gr έγινε γνωστό πως η διοίκηση της λίγκας απάντησε στην επιστολή που απέστειλε η ΚΑΕ Ολυμπιακός σε αυστηρό τόνο καταρρίπτοντας ένα προς ένα όλα τα "ερυθρόλευκα" επιχειρήματα για τη μη ανάληψη της διοργάνωσης του Final-4 από την Αθήνα.

Μάλιστα στο δημοσίευμα αναφέρεται πως η πρόταση που έχει γίνει από τη χώρα μας είναι η κορυφαία σε οικονομικό επίπεδο στα 26 χρόνια "ζωής" της Euroleague, ενώ τονίζεται επιπλέον πως τα... τερτίπια των "ερυθρόλευκων" δημιουργούν προβλήματα στο κύρος της διοργάνωσης.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

"Επιστολή-κόλαφος της διοίκησης της Euroleague στην ΚΑΕ Ολυμπιακός για το Final 4 της Αθήνας.

Η Euroleague χαρακτηρίζει ως την πιο συμφέρουσα την πρόταση της Αθήνας και καταρρίπτει όλα τα επιχειρήματα του Ολυμπιακού.

Νέα διάσταση στο θρίλερ για το Final Four της Euroleague το 2026 φέρνει η σημερινή αποκάλυψη του iEidiseis.

Η διοίκηση της λίγκας απάντησε στην επιστολή που απέστειλε η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Από το περιεχόμενο της απάντησης φαίνεται ότι όχι μόνο καταρρίπτονται όλα τα επιχειρήματα των «ερυθρόλευκων», αλλά επί της ουσίας η διοίκηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός εκτίθεται για την προσπάθεια που επιχειρεί εδώ και καιρό να στείλει το Final Four στο Βελιγράδι για να μην γίνει στην Αθήνα.

Δεν είναι μόνο ότι κατά την Euroleague η οικονομική προσφορά της Αθήνας είναι μακράν καλύτερη από την αντίστοιχη του Βελιγραδίου αλλά, όπως τονίζει στην επιστολή η λίγκα, η δημοσιοποίηση της αντίθεσης των «ερυθρόλευκων» δημιουργεί προβλήματα στο κύρος της διοργάνωσης. Για αυτό τον λόγο την καλεί να αποφεύγει συστηματικά στο μέλλον τέτοιες αντιδράσεις.

Στην απάντησή της – που φέρνει αποκλειστικά στη δημοσιότητα το iEidiseis – η Euroleague τονίζει ότι η πρόταση της ελληνικής πρωτεύουσας αποτελεί την πιο συμφέρουσα στην 26ετή ιστορία της διοργάνωσης,υπερτριπλάσια σε αξία από την καλύτερη προηγούμενη προσφορά ευρωπαϊκής πόλης.

Όπως επισημαίνεται, η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα της δουλειάς της EB Management, που κινήθηκε με επαγγελματισμό και πλήρη ακεραιότητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα έσοδα από τη διοργάνωση στην Αθήνα του Final Four, προβλέπεται να ξεπεράσουν τα 15 εκατ. ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι η διοργάνωση θα είναι κερδοφόρα σε αντίθεση για παράδειγμα με το Final Four του Βερολίνου, όπου η διοργάνωση όχι μόνο δεν έφερε έσοδα, αλλά μπήκε και 300.000 ευρώ μέσα.

Οι ανακριβείς και παραπλανητικές πληροφορίες

Επιπλέον, η λίγκα ασκεί κριτική για τις διαρροές που έγιναν μετά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ECA, σημειώνοντας ότι κυκλοφόρησαν ανακριβείς και παραπλανητικές πληροφορίες που έθιγαν συνεργάτες και στελέχη της Euroleague, γεγονός που – όπως υπογραμμίζεται – υπονομεύει την αξιοπιστία του οργανισμού και πλήττει άδικα τη φήμη του προσωπικού.

Απαντώντας στις αιτιάσεις για έλλειψη διαφάνειας, η Euroleague ξεκαθαρίζει ότι όλοι οι μέτοχοι-ομάδες έχουν δικαίωμα να δουν τα συμβόλαια με τους συνεργάτες στα γραφεία της EB, με την προϋπόθεση τήρησης συμφωνίας εμπιστευτικότητας (NDA). Ωστόσο, αντίγραφα των συμφωνιών δεν μπορούν να κοινοποιηθούν εκτός του οργανισμού.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι ο Γκόραν Σάσιτς δεν έχει καμία εξουσιοδότηση να μιλά εκ μέρους της Euroleague, ούτε έχει λάβει σχετική εντολή από τη διοίκηση, ενώ την ευθύνη για όποιες δηλώσεις κάνει, φέρει αποκλειστικά ο ίδιος.

Η Euroleague καλεί σε υπεύθυνη στάση, χαρακτηρίζει «επιζήμιες και αντιπαραγωγικές» τις ανοιχτές επιστολές με εικασίες για τη διοίκηση και δηλώνει ότι είναι έτοιμη να απαντήσει σε κάθε μέλος ξεχωριστά για οποιοδήποτε ερώτημα.

Υπενθυμίζεται ότι η αρχική αποκάλυψη για την επιστολή του Ολυμπιακού με τις 12 ερωτήσεις προς την Ευρωλίγκα είχε γίνει από το SDNA. Ωστόσο, η τοποθέτηση της διοίκησης της λίγκας που παρουσιάζει σήμερα το iEidiseis, δίνει ξεκάθαρο στίγμα για τη στάση της απέναντι στην πρόταση της Αθήνας, η οποία φαίνεται να έχει σαφές προβάδισμα.

Η διαδικασία πλέον περνά στην τελική φάση, καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει μέσω μυστικής ψηφοφορίας ποια πόλη θα φιλοξενήσει το Final Four του 2026, με την Euroleague να δεσμεύεται ότι θα εφαρμόσει με συνέπεια το αποτέλεσμα."