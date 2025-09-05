Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Μάριους Γκριγκόνις: «Ανυπομονώ να σκοράρω ξανά μπροστά σας»
Onsports Team 05 Σεπτεμβρίου 2025, 19:48
EUROLEAGUE

Μάριους Γκριγκόνις: «Ανυπομονώ να σκοράρω ξανά μπροστά σας»

Ο Λιθουανός συνεχίζει τη δουλειά στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού AKTOR και έστειλε το δικό του μήνυμα στους φίλους του «τριφυλλιού».

Ήταν ο μεγάλος άτυχος της περασμένης σεζόν, όταν και ουσιαστικά έχασε όλη την αγωνιστική περίοδο. Ο Μάριους Γκριγκόνις αφήνει πίσω του τις άσχημες μέρες και δουλεύει σκληρά για να είναι έτοιμος να παίξει ξανά βοηθώντας τον Παναθηναϊκό AKTOR σε μια άκρως απαιτητική σεζόν.

Ο Λιθουανός θέλησε να στείλει το δικό του ξεχωριστό μήνυμα στον κόσμο του «τριφυλλιού», καλώντας τον παράλληλα να κλείσει εισιτήρια για να μη χάσει στιγμή από μια σεζόν που αναμένεται με τεράστια αισιοδοξία στο «πράσινο» στρατόπεδο.

«Ανυπομονώ να σκοράρω ξανά μπροστά σας οπαδοί του Παναθηναϊκού. Είστε έτοιμοι; Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα», είπε χαρακτηριστικά ο «Γκρίγκο».

Δείτε το video της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:



Ροή ειδήσεων

MUNDIAL
LIVE Ελλάδα – Λευκορωσία: Η πρώτη μάχη της Εθνικής για πρόκριση στο Μουντιάλ 2026
33 λεπτά πριν LIVE Ελλάδα – Λευκορωσία: Η πρώτη μάχη της Εθνικής για πρόκριση στο Μουντιάλ 2026
MUNDIAL
Ελλάδα – Λευκορωσία: Η ενδεκάδα της Εθνικής για την πρεμιέρα των προκριματικών του Μουντιάλ 2026
1 ώρα πριν Ελλάδα – Λευκορωσία: Η ενδεκάδα της Εθνικής για την πρεμιέρα των προκριματικών του Μουντιάλ 2026
EUROBASKET
Eurobasket 2025: Τέλος από την Εθνική Ισπανίας ο Σκαριόλο
1 ώρα πριν Eurobasket 2025: Τέλος από την Εθνική Ισπανίας ο Σκαριόλο
EUROLEAGUE
Μάριους Γκριγκόνις: «Ανυπομονώ να σκοράρω ξανά μπροστά σας»
2 ώρες πριν Μάριους Γκριγκόνις: «Ανυπομονώ να σκοράρω ξανά μπροστά σας»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved