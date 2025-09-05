Ο «πεινασμένος» Κέντρικ Ναν έστειλε το μήνυμα: «Έτοιμοι να επιστρέψουμε»!

Onsports Team

Ο MVP της Euroleague περιμένει να ξεκινήσει η σεζόν και μίλησε για τη «δίψα» που υπάρχει στο «τριφύλλι» για επιστροφή στην κορυφή.

Ήταν ο MVP και πρώτος σκόρερ την περασμένη σεζόν στην Euroleague. Τι μπορεί να περιμένει ο κόσμος του Παναθηναϊκού από τον Κέντρικ Ναν φέτος; Ακόμη περισσότερα αν κρίνουμε απ’ τα λεγόμενά του. Ο Αμερικανός έκανε δηλώσεις στο video που παρουσίασε η «πράσινη» ΚΑΕ, από την πορεία της προετοιμασίας της ομάδας.

Εκεί ο Ναν δήλωσε «πεινασμένος» και αποφασισμένος. Μίλησε για την καλή δουλειά που γίνεται στην ενσωμάτωση των νέων προσώπων που υπάρχουν στην ομάδα. Παράλληλα έστειλε το δικό του μήνυμα στον κόσμο:

Ο Κέντρικ Ναν δήλωσε:

Για τις πρώτες μέρες της προετοιμασίας: «Οι πρώτες μέρες κυλούν καλά. Έρχονται παίκτες, μπαίνουν στην προπόνηση, εξοικειώνονται με την ομάδα, μαθαίνουν το σύστημα, μαθαίνουν τα plays μας. Δουλεύουμε στην χημεία μας. Οπότε η πρώτη εβδομάδα μέχρι τώρα είναι καλή».

Για το τι περιμένει περισσότερο από τη νέα σεζόν: «Απλώς περιμένω να ξεκινήσουμε. Είμαι έτοιμος για τη νέα σεζόν, θα είναι η τρίτη μου και είμαστε “πεινασμένοι”. Είμαστε “πεινασμένοι”. Αφήσαμε κάτι... στο τραπέζι την περασμένη σεζόν και περιμένουμε να το κάνουμε δικό μας φέτος. Οπότε είμαστε έτοιμοι».

Για τους νέους στόχους: «Ίδιοι στόχοι, κάθε χρόνο. Το πρωτάθλημα. Τίποτα λιγότερο».

Για το ποιο μήνυμα θέλει να στείλει στους οπαδούς: «Πάμε οπαδοί του Παναθηναϊκού! Είστε έτοιμοι για ακόμα μία σεζόν; Όλοι είναι ξεκούραστοι, είμαστε έτοιμοι. Καλύτεροι από ποτέ. Είμαστε έτοιμοι να επιστρέψουμε, να σας δώσουμε καλές εμφανίσεις και κυρίως να κερδίζουμε».