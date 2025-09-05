Παναθηναϊκός: Επιστρέφει το Loyalty του CLUB 1908 με νέες προκλήσεις και ανταμοιβές

Το Loyalty του CLUB 1908 επιστρέφει με νέες προκλήσεις και ανταμοιβές για τους «πράσινους» φίλους του Παναθηναϊκού AKTOR.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Λίγο πριν από την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου, το Loyalty του CLUB 1908 επιστρέφει ανανεωμένο, με νέες προκλήσεις και ανταμοιβές, που αναδεικνύουν τη δική σου μοναδική διαδρομή ως φίλου του Παναθηναϊκού AKTOR.

Η αρχή γίνεται με την προσθήκη πόντων από αγορές που πραγματοποίησες μέσω του PAOSHOP (είτε από το φυσικό κατάστημα, είτε από το official app της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR), καθώς και με τους πόντους αλληλεπίδρασης με την εφαρμογή κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Σταδιακά θα προστεθούν και οι πόντοι από την αγορά του membership, καθώς και εισιτηρίων (διαρκείας και μεμονωμένων).

Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων της ομάδας μας, δηλαδή έως -το αργότερο- τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου.

Το Loyalty επιστρέφει με νέα rewards και νέα challenges, βελτιώνοντας ακόμη περισσότερο την εμπειρία σου και ενισχύοντας τη δυνατότητά σου να έρθεις πιο κοντά στην αγαπημένη σου ομάδα.