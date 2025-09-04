Παναθηναϊκός AKTOR: "Εκφράζουμε την οδύνη μας για την απώλεια του Giorgio Armani"

Οnsports Τeam

Με ανακοίνωσή της η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εξέφρασε τα συλληπητήριά της και την οδύνη της για την απώλεια του Giorgio Armani.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει την οδύνη της για την απώλεια του Giorgio Armani.

Ο Giorgio Armani δεν ήταν απλά ένας σπουδαίος επιχειρηματίας, αλλά κι ένας πρωτοπόρος στον χώρο του μπάσκετ με ανεκτίμητη προσφορά, τεράστιο όραμα και πραγματικό πάθος για το άθλημα. Σε όλο το διάστημα ενασχόλησης με τα κοινά της EA7 Emporio Armani Milan ξεχώρισε για τον αδαμάντινο χαρακτήρα, το ήθος, την ευγένεια και τη διορατικότητα που είχε σε θέματα που αφορούν τον αθλητισμό.

Το παγκόσμιο μπάσκετ πενθεί την απώλεια ενός σπουδαίου ανθρώπου και πραγματικού ηγέτη.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει…