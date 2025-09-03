Ομάδες

Φενέρμπαχτσε: Ρήξη χιαστού ο Μπάνγκο
Οnsports Τeam 03 Σεπτεμβρίου 2025, 14:15
EUROLEAGUE

Φενέρμπαχτσε: Ρήξη χιαστού ο Μπάνγκο

Δυσάρεστα τα νέα για τον παίκη των πρωταθλητών Ευρώπης, καθώς η διάγνωση έκανε λόγο για ρήξη χιαστού με τον Μπάνγκο να χάνει όλη τη σεζόν. 

Με τον χειρότερο τρόπο ξεκινάει η pre season για τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, αφού ο Λιθουανός τεχνικός θα πρέπει να στερηθεί των υπηρεσιών του Ζίλσον Μπάνγκο.

Ο Αγκολέζος παίκτης υπέστη ρήξη χιαστού  στο AfroBasket με την φανέλα της Εθνικής του ομάδα και στην Φενέρ σήμανε... συναγερμός. 

Ο σέντερ της Φενέρ τραυματίστηκε όταν μετά από κάρφωμα σε αιφνιδιασμό προσγειώθηκε άσχημα στο παρκέ. Η διάγνωση ήταν το χειρότερο σενάριο: ρήξη χιαστού στο αριστερό γόνατο, με τον Μπάνγκο να μπαίνει πλέον σε μακρά περίοδο αποθεραπείας.



