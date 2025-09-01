Παναθηναϊκός AKTOR: Πρώτη προπόνηση για τον Ρισόν Χολμς στο «Telekom Center Athens»
Ρισόν Χολμς και Τι Τζέι Σορτς ξεκίνησαν τις συνεργασίες τους στο ΟΑΚΑ, με τον Αμερικανό σέντερ να πραγματοποιεί την πρώτη του προπόνηση με τον Παναθηναϊκό.
Ο Παναθηναϊκός AKTOR κατάφερε να ντύσει στα πράσινα τον Ρίσον Χολμς, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιo για 1+1 χρόνια.
Ο Αμερικανός ΝΒΑερ αφίχθη εκ νέου στην Αθήνα την Κυριακή (31/8) και σήμερα (1/9) πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση ως παίκτης του «τριφυλλιού».
Μάλιστα, η «πράσινη» ΚΑΕ δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες από την προπόνηση.
https://twitter.com/Paobcgr/status/1962545461711020477