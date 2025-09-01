Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός AKTOR: Πρώτη προπόνηση για τον Ρισόν Χολμς στο «Telekom Center Athens»
Onsports Team 01 Σεπτεμβρίου 2025, 19:24
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός AKTOR: Πρώτη προπόνηση για τον Ρισόν Χολμς στο «Telekom Center Athens»

Ρισόν Χολμς και Τι Τζέι Σορτς ξεκίνησαν τις συνεργασίες τους στο ΟΑΚΑ, με τον Αμερικανό σέντερ να πραγματοποιεί την πρώτη του προπόνηση με τον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR κατάφερε να ντύσει στα πράσινα τον Ρίσον Χολμς, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιo για 1+1 χρόνια.

Ο Αμερικανός ΝΒΑερ αφίχθη εκ νέου στην Αθήνα την Κυριακή (31/8) και σήμερα (1/9) πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση ως παίκτης του «τριφυλλιού».

Μάλιστα, η «πράσινη» ΚΑΕ δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες από την προπόνηση.



Ροή ειδήσεων

EUROBASKET
Eurobasket 2025, Πορτογαλία – Λετονία 62-78: «Καθάρισε» ο Πορζίνγκις
3 λεπτά πριν Eurobasket 2025, Πορτογαλία – Λετονία 62-78: «Καθάρισε» ο Πορζίνγκις
SUPER LEAGUE
ΑΕΚ: Η πρόταση γάμου κι οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί στο γκολ του MVP Πιερό – Δείτε βίντεο
9 λεπτά πριν ΑΕΚ: Η πρόταση γάμου κι οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί στο γκολ του MVP Πιερό – Δείτε βίντεο
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Πέντε νέα πρόσωπα στο επιτελείο της ΚΑΕ - Επίσημη η επιστροφή Παππά
14 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Πέντε νέα πρόσωπα στο επιτελείο της ΚΑΕ - Επίσημη η επιστροφή Παππά
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Πρώτη προπόνηση για τον Ρισόν Χολμς στο «Telekom Center Athens»
53 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Πρώτη προπόνηση για τον Ρισόν Χολμς στο «Telekom Center Athens»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved