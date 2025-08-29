Παναθηναϊκός: «Τρέλα» Σορτς για το «Telekom Center Athens» - «Νιώθεις την ενέργεια κατευθείαν»

PAO BC

Οnsports Τeam

Ο Σι Τζέι Σορτς επισκέφθηκε το «Telekom Center Athens» κι επανέλαβε τον θαυμασμό του για το νέο του «σπίτι», όπου θα αγωνίζεται με τη φανέλα του Παναθηναϊκού AKTOR.

Ο Αμερικανός γκαρντ πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με τα «πράσινα» κι είχε την ευκαιρία να περιηγηθεί στις εγκαταστάσεις του γηπέδου.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός παρουσίασε ένα βίντεο με στιγμές του Σορτς στο «Telekom Center Athens», όπου είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί τα αποδυτήρια και να έχει συνάντηση με τους νέους συμπαίκτες του.

Αυτό που ξεχωρίζει, βέβαια, είναι η ατάκα για το νέο του «σπίτι», καθώς όπως είπε: «Πολλή ιστορία εδώ πέρα. Τρελό κάθε φορά που μπαίνω εδώ μέσα. Είναι σαν να μπορείς να νιώσεις την ενέργεια κατευθείαν», ενώ συμπληρωσε: «Τα καλύτερα αποδυτήρια που έχω μπει. Είναι ωραία. Μου αρέσει».

Δείτε το βίντεο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR