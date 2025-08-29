Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός: «Τρέλα» Σορτς για το «Telekom Center Athens» - «Νιώθεις την ενέργεια κατευθείαν»
PAO BC
Οnsports Τeam 29 Αυγούστου 2025, 17:28
EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός: «Τρέλα» Σορτς για το «Telekom Center Athens» - «Νιώθεις την ενέργεια κατευθείαν»

Ο Σι Τζέι Σορτς επισκέφθηκε το «Telekom Center Athens» κι επανέλαβε τον θαυμασμό του για το νέο του «σπίτι», όπου θα αγωνίζεται με τη φανέλα του Παναθηναϊκού AKTOR.

Ο Αμερικανός γκαρντ πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με τα «πράσινα» κι είχε την ευκαιρία να περιηγηθεί στις εγκαταστάσεις του γηπέδου.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός παρουσίασε ένα βίντεο με στιγμές του Σορτς στο «Telekom Center Athens», όπου είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί τα αποδυτήρια και να έχει συνάντηση με τους νέους συμπαίκτες του.

Αυτό που ξεχωρίζει, βέβαια, είναι η ατάκα για το νέο του «σπίτι», καθώς όπως είπε: «Πολλή ιστορία εδώ πέρα. Τρελό κάθε φορά που μπαίνω εδώ μέσα. Είναι σαν να μπορείς να νιώσεις την ενέργεια κατευθείαν», ενώ συμπληρωσε: «Τα καλύτερα αποδυτήρια που έχω μπει. Είναι ωραία. Μου αρέσει».

Δείτε το βίντεο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR



Ροή ειδήσεων

EUROBASKET
Eurobasket 2025, Λιθουανία – Μαυροβούνιο 94-67: Βαλαντσιούνας και Γιοκουμπάιτις το έκαναν εύκολο!
50 λεπτά πριν Eurobasket 2025, Λιθουανία – Μαυροβούνιο 94-67: Βαλαντσιούνας και Γιοκουμπάιτις το έκαναν εύκολο!
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός: «Τρέλα» Σορτς για το «Telekom Center Athens» - «Νιώθεις την ενέργεια κατευθείαν»
2 ώρες πριν Παναθηναϊκός: «Τρέλα» Σορτς για το «Telekom Center Athens» - «Νιώθεις την ενέργεια κατευθείαν»
EUROBASKET
Τουρκία – Τσεχία 92-78: Ο Σενγκούν «άγγιξε» το τριπλ νταμπλ και χάρισε τη νίκη στην ομάδα του Αταμάν
3 ώρες πριν Τουρκία – Τσεχία 92-78: Ο Σενγκούν «άγγιξε» το τριπλ νταμπλ και χάρισε τη νίκη στην ομάδα του Αταμάν
CONFERENCE LEAGUE
ΑΕΚ: Ο Ηλιόπουλος ανακοίνωσε έξτρα πριμ στους παίκτες κι έγινε... χαμός – Βίντεο από τα αποδυτήρια!
3 ώρες πριν ΑΕΚ: Ο Ηλιόπουλος ανακοίνωσε έξτρα πριμ στους παίκτες κι έγινε... χαμός – Βίντεο από τα αποδυτήρια!
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved