Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ολυμπιακός: Ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις για τους "ερυθρόλευκους"
Οnsports Τeam 25 Αυγούστου 2025, 14:51
EUROLEAGUE

Ολυμπιακός: Ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις για τους "ερυθρόλευκους"

Η έναρξη της προετοιμασίας του Ολυμπιακού πλησιάζει και οι πρώτοι παίκτες έκαναν την εμφάνισή τους για τις απαραίτητες εξετάσεις. 

Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της προετοιμασίας του Ολυμπιακού πλησιάζει με τους πρώτους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα να μπαίνουν σε... ρυθμό. 

Οι Τόμας Ουόκαπ,  Σακίλ ΜακΚίσικ, Σέιμπεν Λι, Κίναν Έβανς, Τάισον Γουόρντ, Ντόντα Χολ, Όμηρος Νετζήπογλου, Καλίφα Κουμάντζε και Γιώργος Μπουρνελές «πέρασαν» την Δευτέρα (25/08) από εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις.

Οι εξετάσεις θα συνεχιστούν αύριο (26/08) με το Β' γκρουπ.



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: «Προχωρημένη η πώληση του Ταμπόρδα» - Τα οικονομικά δεδομένα
5 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: «Προχωρημένη η πώληση του Ταμπόρδα» - Τα οικονομικά δεδομένα
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Επικό βίντεο με τον «πολεμιστή» Ρενάτο Σάντσες και το «φατούρο» στη Λεωφόρο
54 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Επικό βίντεο με τον «πολεμιστή» Ρενάτο Σάντσες και το «φατούρο» στη Λεωφόρο
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Πέθανε στη Σαντορίνη ο Ρικάρντο Ντα Κόστα, πρώην ποδοσφαιριστής Άρη και Πανιωνίου - Ήταν 42 ετών
2 ώρες πριν Πέθανε στη Σαντορίνη ο Ρικάρντο Ντα Κόστα, πρώην ποδοσφαιριστής Άρη και Πανιωνίου - Ήταν 42 ετών
SUPER LEAGUE
ΠΑΟΚ: Παροξυσμός από χιλιάδες φιλάθλους κατά την άφιξη του Χρήστου Ζαφείρη - Δείτε βίντεο
3 ώρες πριν ΠΑΟΚ: Παροξυσμός από χιλιάδες φιλάθλους κατά την άφιξη του Χρήστου Ζαφείρη - Δείτε βίντεο
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved