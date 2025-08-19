Παναθηναϊκός: Την Τετάρτη (20/08) στην Αθήνα ο Τι Τζέι Σορτς
Στην Ελλάδα αναμένεται την Τετάρτη (20/08) το απόγευμα ο Τι Τζέι Σορτς, ενόψει της έναρξης της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού AKTOR.
Οι «πράσινοι» αρχίζουν σιγά, σιγά να μαζεύονται ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, όπου ο στόχος είναι η κορυφή σε Ελλάδα και Ευρώπη.
Ο Τι Τζέι Σορτς θα είναι η επόμενη άφιξη για τον Παναθηναϊκό AKTOR, καθώς είναι προγραμματισμένο να φτάσει στην Αθήνα το απόγευμα της Τετάρτης (20/08, 18:30).
Ο Αμερικανός γκαρντ με τις εξαιρετικές εμφανίσεις που έκανε με την Παρί, έρχεται στο «τριφύλλι» για να ενισχύσει ακόμα περισσότερο την ήδη «δυνατή» περιφέρεια του. Συγκεκριμένα, ο Σορτς προστίθεται δίπλα στους Ναν, Σλούκα, Γκραντ και Τολιόπουλο.
