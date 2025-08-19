Παναθηναϊκός AKTOR: Ξεκίνησε η διάθεση μεμονωμένων εισιτηρίων για Euroleague

Στη διάθεση όλων των φιλάθλων του Παναθηναϊκού AKTOR τέθηκαν μεμονωμένα εισιτήρια για όλους τους εντός έδρας αγώνες της Euroleague.

Μία σεζόν γεμάτη sold out ετοιμάζονται να ζήσουν όλοι στον Παναθηναϊκό AKTOR για τη νέα σεζόν, καθώς μετά την διάθεση 15.000 εισιτηρίων διαρκείας, που αποτελεί ιστορικό ρεκόρ, οι «πράσινοι» ξεκίνησαν τη διάθεση μεμονωμένων εισιτηρίων για όλους τους εντός έδρας αγώνες της ομάδας στην Euroleague.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την έναρξη της προπώλησης των μεμονωμένων εισιτηρίων για όλους τους εντός έδρας αγώνες της EuroLeague 2025-2026.

Η νέα σεζόν ξεκινά και το ΟΑΚΑ ανοίγει ξανά τις πόρτες του για να υποδεχθεί την πιο δυνατή φωνή της διοργάνωσης: τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Το γήπεδο που έχει ταυτιστεί με ιστορικές στιγμές και ανεπανάληπτη ατμόσφαιρα, καλείται και φέτος να γίνει το σημείο αναφοράς της ευρωπαϊκής πορείας μας.

Η παρουσία σας δεν αποτελεί απλώς στήριξη, αλλά το θεμέλιο πάνω στο οποίο θα οικοδομήσουμε τον δρόμο προς την κορυφή. Ο Παναθηναϊκός έχει αποδείξει πολλές φορές ότι μπορεί να ξεπεράσει κάθε εμπόδιο, ειδικά όταν η δύναμη του πολλαπλασιάζεται από χιλιάδες φωνές, οι οποίες ενώνονται σε έναν παλμό.

Η διάθεση 15.000 εισιτηρίων διαρκείας, που ήδη αποτελεί ιστορικό ρεκόρ, είναι η απόδειξη της εμπιστοσύνης σας. Τώρα, το επόμενο βήμα είναι μπροστά μας. Να ζήσουμε όλοι μαζί μια σεζόν γεμάτη sold out σε κάθε ευρωπαϊκό αγώνα στο ΟΑΚΑ.

Η στιγμή είναι τώρα και δείχνει έτοιμη να αποτελέσει την αρχή για κάτι μεγάλο, για κάτι ιστορικό. Γιατί αδιαμφισβήτητα, ο Παναθηναϊκός χρειάζεται τον κάθε έναν από εσάς για να γράψει τις επόμενες χρυσές σελίδες της ιστορίας του.

Η κορυφή ανήκει σε όσους δεν σταματούν να πιστεύουν. Τα λέμε στο ΟΑΚΑ!

Διαβάστε όλες τις σημαντικές λεπτομέρειες στο http://paobc.gr ή στο CLUB 1908!

Πατήστε εδώ: http://4gcaz.app.link/ticket».