GBL: «Λύγισε» και το Περιστέρι ο Ολυμπιακός - Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Συνέχεια στο αήττητο σερί του στη Greek Basketball League έδωσε ο Ολυμπιακός, ο οποίος επικράτησε άνετα του Περιστερίου με 94-71 στο ΣΕΦ, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής.

Οι «ερυθρόλευκοι» ανέβασαν κατακόρυφα την ένταση στην άμυνα από τη δεύτερη περίοδο και μετά, δεν επέτρεψαν στους φιλοξενούμενους να τους βάλουν προβλήματα και έφτασαν χωρίς άγχος στη νίκη. Στον αντίποδα, το σύνολο του Βασίλη Ξανθόπουλου υποχώρησε στο 6-9.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με το Περιστέρι να εμφανίζεται πιο φρέσκο και να προηγείται στο πρώτο δεκάλεπτο (27-24), όμως από εκείνο το σημείο κι έπειτα ο Ολυμπιακός έσφιξε την άμυνά του. Περιορίζοντας τους φιλοξενούμενους στους μόλις 11 πόντους μέχρι το τέλος του ημιχρόνου, οι Πειραιώτες γύρισαν το ματς, με τον Λαρεντζάκη να δίνει το πρώτο προβάδισμα στο 13’ (31-29) και το ημίχρονο να τους βρίσκει μπροστά με 44-38, χωρίς να ανεβάσουν ιδιαίτερα στροφές.

Στο δεύτερο μέρος, οι «ερυθρόλευκοι» κυριάρχησαν πλήρως, διατηρώντας υψηλά επίπεδα έντασης στην άμυνα και βρίσκοντας ρυθμό από την περιφέρεια. Στο τελευταίο τρίλεπτο της τρίτης περιόδου, τέσσερα διαδοχικά τρίποντα, ένα από τον Ντόρσεϊ, δύο από τον Πίτερς και ένα από τον Τζόσεφ, εκτόξευσαν τη διαφορά στο +22 (67-45) στο 29’, μετατρέποντας το παιχνίδι σε τυπική διαδικασία μέχρι το φινάλε.

Κορυφαίος για τον Ολυμπιακό, που αγωνίστηκε χωρίς τον τιμωρημένο Σάσα Βεζένκοφ, ήταν ο Άλεκς Πίτερς με 29 πόντους και 4/8 τρίποντα, ενώ από το Περιστέρι ξεχώρισε ο Σι Τζέι Χάρις με 16 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 24-27, 44-38, 67-48, 94-71

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής:

Σάββατο 31 Ιανουαρίου

Ηρακλής-Καρδίτσα 93-73

Ολυμπιακός-Περιστέρι 94-71

ΑΕΚ-Κολοσσός Ρόδου 96-83

Κυριακή 1 Φεβρουαρίου

13:00 Μαρούσι-Πανιώνιος

16:00 Άρης-Παναθηναϊκός AKTOR

Τετάρτη 25 Μαρτίου

18:00 ΠΑΟΚ-Μύκονος

ΠΑΟΚ-Μύκονος Ρεπό: Προμηθέας Πατρών

Η βαθμολογία

Ολυμπιακός 32 (16-0)

Παναθηναϊκός AKTOR 29 (14-1)

ΑΕΚ 26 (11-4)

ΠΑΟΚ 24 (10-4)

Μύκονος Betsson 22 (7-8)

Ηρακλής 22 (7-8)

Άρης Betsson 21 (7-7)

Προμηθέας Πάτρας 21 (6-9)

Περιστέρι Betsson 21 (6-9)

Καρδίτσα 20 (4-12)

Κολοσσός Ρόδου 20 (4-12)

Μαρούσι 18 (3-12)

Πανιώνιος 18 (3-12)

Η επόμενη αγωνιστική (18η)

Σάββατο 7 Φεβρουαρίου

15:45 Κολοσσός Ρόδου - ΠΑΟΚ

16:00 Πανιώνιος - Μύκονος Bettson

18:00 ΑΕΚ - Μαρούσι

18:15 Περιστέρι Bettson - Ηρακλής

Κυριακή 8 Φεβρουαρίου