Ατρόμητος - ΟΦΗ 1-2: Τα γκολ που έκριναν το ματς και τα highlights
Eurokinissi Sports
Onsports Team 31 Ιανουαρίου 2026, 20:13
SUPER LEAGUE / Ατρόμητος / ΟΦΗ

Ατρόμητος - ΟΦΗ 1-2: Τα γκολ που έκριναν το ματς και τα highlights

Σημαντικό «διπλό» στη… μάχη της Ευρώπης πήρε ο ΟΦΗ επικρατώντας 2-1 του Ατρόμητου στο Περιστέρι για την 19η αγωνιστική της Super League.

Οι Κρητικοί πήραν μία ακόμα νίκη επί των ημερών του Χρήστου Κόντη στην τεχνική ηγεσία και ανέβηκαν στην 8η θέση, η οποία δίνει το τελευταίο «εισιτήριο» για τα play offs που… προσφέρουν - υπό προϋποθέσεις - μία έξοδο στην Ευρώπη της επόμενης σεζόν.

Το «συγκρότημα» του Ηρακλείου άνοιξε το σκορ στο 15’ με το σουτ του Ταξιάρχη Φούντα, αλλά η αντίδραση των γηπεδούχων ήρθε στο 22’ με τον Σάμουελ Μουτουσαμί. Ωστόσο, οι φιλοξενούμενοι ανέκτησαν το προβάδισμα στην εκκίνηση του δεύτερου ημιχρόνου.

Ο Αποστολάκης έφυγε ωραία στην «πλάτη» της άμυνας των γηπεδούχων, έκανε το πλασέ μπροστά από τον Χουτεσιώτη, η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι, αλλά στην επαναφορά ο Ταξιάρχης Φούντας με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα, διαμόρφωσε το 2-1.

Δείτε τα γκολ και τα highlights:

Ατρόμητος-ΟΦΗ | Το 0-1 με τον Φούντα!

Ατρόμητος-ΟΦΗ | Το 1-1 για τον Ατρόμητο!

Ατρόμητος-ΟΦΗ | Το 1-2 πάλι με τον Φούντα μετά το δοκάρι του Αποστολάκη!

Ατρόμητος-ΟΦΗ 1-2 | Τα highlights του αγώνα



