Ένα depth chart… οκτώ αστέρων!

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ολοκλήρωσε με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο τον μεταγραφικό του σχεδιασμό, δημιούργησε (ίσως) το καλύτερο ρόστερ της Euroleague και το Onsports αναλύει τα «όπλα» που έχει στα χέρια του ο Εργκίν Αταμάν στον δρόμο για το 8 ο ευρωπαϊκό.

Η υλοποίηση του φετινού μεταγραφικού σχεδιασμού του Παναθηναϊκού μπορεί να πέρασε από… σαράντα κύματα (ελέω κυρίως Γιόνας Βαλαντσιούνας), στο τέλος όμως ο Εργκίν Αταμάν έχει κάθε λόγο να… τρίβει τα χέρια του από ικανοποίηση.

Και αυτό γιατί οι «πράσινοι», μετά το τέλος των μεταγραφικών τους κινήσεων, διαθέτουν ίσως το καλύτερο ρόστερ της Euroleague με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να κάνει λόγο για το #bestrosterever.

Και αν δει κάποιος το depth chart του νέου Παναθηναϊκού, τότε μάλλον θα συμφωνήσει με τον ισχυρό άντρα των «πράσινων».

Για ένα ακόμα καλοκαίρι οι άνθρωποι του «τριφυλλιού» ενήργησαν με τρόπο… σεμιναριακό και κατάφεραν όχι μόνο να καλύψουν τα κενά που δημιουργήθηκαν με τον ιδανικότερο τρόπο, αλλά να κάνουν την ομάδα ακόμα πιο δυνατή και να δείξουν από νωρίς πως στόχος της δεν είναι άλλος από την επιστροφή στην κορυφή της Ευρώπης για 8η φορά στην ιστορία.

«Βόμβα» πρώτη: Τι Τζέι Σορτς

Με το τέλος των αγωνιστικών υποχρεώσεων της περσινής σεζόν ο Παναθηναϊκός είχε φροντίσει ήδη να στρώσει το… έδαφος για μία εκ των κορυφαίων μεταγραφών της Ευρώπης. Χωρίς πολλά-πολλά οι «πράσινοι» είχαν συμφωνήσει με τον Τι Τζέι Σορτς, είχαν ολοκληρώσει μια μεταγραφή που μπορεί να πέρασε στα… ψιλά, αλλά δεν αποκλείεται να είναι αυτή που θα κάνει τη διαφορά. Ο παίκτης που σάρωσε τα πάντα με τη φανέλα της Παρί την περσινή σεζόν, φοράει τα «πράσινα» και έρχεται στη θέση του Λορένζο Μπράουν ο οποίους ουδέποτε κατάφερε να «κολλήσει» με την ομάδα του «τριφυλλιού».

«Βόμβα» δεύτερη: Νίκος Ρογκαβόπουλος

Μία από τις πιο δυσάρεστες ειδήσεις του φετινού καλοκαιριού ήταν η ανακοίνωση της «απόσυρσης» του Ιωάννη Παπαπέτρου. Ο Έλληνας παίκτης έριξε τίτλους τέλους στην καριέρα του, αιφνιδιάζοντας τον περισσότερο κόσμο και ο Παναθηναϊκός κλήθηκε να βρει έναν παίκτη ο οποίος μπορεί να καλύψει την ποιότητα του «Πάπι» και ει δυνατόν να έχει και το ελληνικό διαβατήριο. Και αυτός δεν ήταν άλλος από τον Νίκο Ρογκαβόπουλο. Οι «πράσινοι» έδωσαν πραγματική «μάχη» με τη Μπασκόνια αλλά και άλλες ομάδες από τη Euroleague που ήθελαν τον «Ρόγκα» (όπως ο Ολυμπιακός), αλλά στο τέλος της ημέρας ο Παναθηναϊκός ήταν αυτός που τον έκανε δικό του. Καταβάλλοντας ένα μεγάλο χρηματικό ποσό στην ομάδα της Βιτόρια, τον αγόρασε, τον έκανε δικό του, τον έντυσε στα «πράσινα» και έβαλε στο ρόστερ του ένα πραγματικό… πολυβόλο και έναν Έλληνα παίκτη που έχει όλο το μέλλον μπροστά του.

«Βόμβα» τρίτη: Ρισόν Χολμς

Στη θέση του σέντερ ο Παναθηναϊκός πήγε για το απόλυτο «μπαμ». Για μια μεταγραφή που δε θα είχε προηγούμενο. Και αυτό ίσως να τους δημιουργούσε και προβλήματα, λόγω της εξέλιξης, αλλά τελικά οι «πράσινοι» είχαν προνοήσει και σε αυτή την περίπτωση. Ο Παναθηναϊκός έκανε all in για να πάρει τον Γιόνας Βαλαντσιούνας από το ΝΒΑ και να τον φέρει στο ΟΑΚΑ, παρά το γεγονός πως ο παίκτης δεσμευόταν με συμβόλαιο με τους Σακραμέντο Κινγκς και εν συνεχεία με τους Ντένβερ Νάγκετς. Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού έκαναν τα πάντα, ήρθαν σε συμφωνία με τον παίκτη, ο ίδιος έκανε ότι μπορούσε για να αποδεσμευτεί αλλά η επιθυμία των Νάγκετς να τον διατηρήσουν στο δυναμικό τους ήταν τέτοια που δεν μπόρεσε αυτή η σπουδαία μεταγραφή να πραγματοποιηθεί.

Με τους Ουένιεν Γκέιμπριελ και Τίμπορ Πλάις (ενώ στο ρόστερ έχει προστεθεί και ο Γιάννης Κουζέλογλου για... έξτρα βοήθειες) να αποτελούν παρελθόν ο Παναθηναϊκός έπρεπε να βρει την καλύτερη δυνατή λύση που θα πλαισιώσει τον Ματίας Λεσόρ. Και τα κατάφερε. Ο Ρισόν Χολμς μετά από 10 συναπτά έτη στο ΝΒΑ και εξαιρετική παρουσία αποφασίζει για πρώτη φορά στην καριέρα του να φύγει από την πατρίδα και να φορέσει τη φανέλα του «τριφυλλιού». Οι «πράσινοι» έκαναν και πάλι το θαύμα τους, το ΝΒΑ μιλάει και πάλι για τον Παναθηναϊκό, η Euroleague τρελαίνεται και στις τάξεις των οπαδών επικρατεί… πανικός.

Η μεγαλύτερη πρόκληση του Βασίλη Τολιόπουλου

Την ίδια στιγμή ο Δημήτρης Μωραίτης μπορεί να μην πήρε πολλές ευκαιρίες από τον Εργκίν Αταμάν με το συμβόλαιό του να ολοκληρώνεται, αλλά οι «πράσινοι» αποφάσισαν να τον ανανεώσουν και να τον παραχωρήσουν δανεικό στην ομάδα του Ηρακλή. Κενό όχι μόνο δεν υπήρξε αλλά οι «πράσινοι» έφεραν στο ΟΑΚΑ τον Βασίλη Τολιόπουλο ο οποίος μετά από τις φανταστικές του χρονιές με τον Άρη, κάνει το μεγάλο βήμα της καριέρας του και ξέρει ότι έχει μπροστά του μια τεράστια πρόκληση.

Το Depth Chart του Παναθηναϊκού:

PM: Τι Τζέι Σορτς, Κώστας Σλούκας, Βασίλης Τολιόπουλος

SG: Κέντρικ Ναν, Τζέριαν Γκραντ, Μάριους Γκριγκόνις

SF: Τσέντι Όσμαν, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης

PF: Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Ντίνος Μήτογλου, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ

C: Ματίας Λεσόρ, Ρισόν Χολμς, Ομέρ Γιούρτσεβεν, Γιάννης Κουζέλογλου