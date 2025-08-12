Ομάδες

Το νέο «πράσινο» κεφάλαιο του Νίκου Ρογκαβόπουλου (pics)
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 12 Αυγούστου 2025, 12:18
EUROLEAGUE

Με ένα μίνι αφιέρωμα στο Club 1908 η ΚΑΕ Παναθηναϊκός παρουσίασε τις πρώτες στιγμές του Έλληνα παίκτη με το «τριφύλλι» στο στήθος.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR προχώρησε σε πολλές σημαντικές μεταγραφές αυτό το καλοκαίρι, με αυτή του Νίκου Ρογκαβόπουλου να δημιουργεί αίσθηση. 

Ο Παναθηναϊκός έκανε δικό του έναν εκ των κορυφαίων Ελλήνων παικτών που μπορούν να κάνουν άμεσα τη διαφορά στη Euroleague, με τον ίδιο τον παίκτη να κάνει το σημαντικότερο βήμα της καριέρας του και να γνωρίζει πως αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που έχει συναντήσει. 

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος αφού πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση στα... πράσινα και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός μέσω του Club 1908 παρουσίασε τις πρώτες του στιγμές. 



