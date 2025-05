Παναθηναϊκός AKTOR – Αναντολού Εφές: Παράνοια για την πρόκριση! | Sold out σε 4 ώρες το Game 5

Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε στη… ζούγκλα που έστησε ο Λούκα Μπάνκι, ηττήθηκε με 85-82 από την Αναντολού Εφές κι η πρόκριση θα κριθεί στο Game 5, την ερχόμενη Τρίτη (06/03) στο ΟΑΚΑ.

Οι Τούρκοι έκαναν το λάθος να… εξοργίσουν τους «πράσινους» με την επιλογή τους να παίξουν… ξύλο αντί για μπάσκετ και τους διαιτητές να στέκονται στο πλευρό τους, ενώ παράλληλα οι φίλοι των γηπεδούχων έδειξαν μεγάλη ασέβεια τον προς τον Εργκίν Αταμάν.

Οι «πράσινοι» καλούνται πλέον να δώσουν, εντός παρκέ, τη δική τους απάντηση και θα το πράξουν, έχοντας στο πλευρό τους, τον… έκτο παίκτη του «τριφυλλιού».

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έθεσε στην κυκλοφορία τα εισιτήρια για το Game 5, λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα, με τον κόσμο να ξενυχτάει για να προμηθευτεί ένα «μαγικό χαρτάκι». Αποτέλεσμα; Οι φίλοι του «τριφυλλιού» έγραψαν για ακόμα μια φορά ιστορία, εξαντλώντας τα εισιτήρια σε μόλις 4 ώρες!

Το μόνο σίγουρο είναι ότι την Τρίτη (06/03) το βράδυ το ΟΑΚΑ θα μοιάζει με… πράσινο ηφαίστειο που θα λιώσει την Εφές και θα οδηγήσει τον Εργκίν Αταμάν και τους παίκτες του στο Άμπου Ντάμπι.

???? ?????



All tickets were gone in 4 hours overnight!



Now we’re counting down to Tuesday!



Be louder than ever before! Make it legendary! ?☘️#WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic #Club1908 #OneClubOneApp #RoadToAbuDhabi pic.twitter.com/5QSCKd748P