Euroleague: Επίσημη η ανανέωση συνεργασίας με την IMG για τα επόμενα 10 χρόνια

Περίπου 20 χρόνια θα διαρκέσει, συνολικά, η συνεργασία της Euroleague με την IMG, καθώς την Τρίτη (07/01) οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν την επέκταση της συνεργασίας τους, πολύ πριν την εκπνοή της προηγούμενης και θα συνεχιστεί μέχρι το καλοκαίρι του 2035, τη στιγμή που οι… δρόμοι των δύο πλευρών είχαν «συναντηθεί» το 2016.

«Η απόφαση για την ανανέωση της συνεργασίας μας για ακόμη 10 έτη, πολύ πριν από εκπνεύσει η πρώτη συμφωνία, αντικατοπτρίζει τη δύναμη αυτής της σχέσης και ακολουθεί τα σημαντικά επιτεύγματα των προηγούμενων οκτώ ετών», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Euroleague.

Και συνεχίζει: «Η IMG θα συνεχίσει να ηγείται της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης του πρωταθλήματος, στο οποίο έχει σημειώσει αξιοσημείωτη πρόοδο από την έναρξη της συνεργασίας. Η IMG θα συνεχίσει ως αποκλειστικός συνεργάτης παραγωγής ζωντανών μεταδόσεων».

Από την πλευρά του, ο Άνταμ Κέλι, πρόεδρος της IMG, σχολίασε: «Είμαστε περήφανοι για την ανάπτυξη που έχουμε πετύχει μαζί με τη EuroLeague Basketball. Αυξήσαμε σημαντικά τα έσοδα και βελτιώσαμε την εμπειρία του κόσμου μέσω εμπορικών συνεργασιών και παραγωγών τελευταίας τεχνολογίας. Το ευρωπαϊκό μπάσκετ δεν ήταν ποτέ σε πιο ισχυρή θέση, δεσμευόμαστε μάλιστα ότι θα χτίσουμε ακόμη μεγαλύτερη αξία για το πρωτάθλημα, για τους συνεργάτες του και τους φιλάθλους».

Euroleague Basketball and @IMG Extend Landmark Partnership Until 2036



Euroleague Basketball, the organiser of Europe’s premier professional basketball club competitions – the Turkish Airlines EuroLeague and the BKT EuroCup – and IMG, a global sports marketing agency, have… pic.twitter.com/o6oUcddjPp