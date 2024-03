Παναθηναϊκός AKTOR: Η αποθέωση του MVP Σλούκα – «Συγκινητικό να τραγουδά ο κόσμος το όνομά σου»

Ο Παναθηναϊκός AKTOR επέστρεψε από το -16 με ηγετική εμφάνιση από τον Κώστα Σλούκα στο «καυτό» ΟΑΚΑ κι «αγκάλιασε» το πλεονέκτημα έδρας.

Ο αρχηγός των «πράσινων» ήταν ο MVP της αναμέτρησης και γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο, ο οποίος γέμισε το ΟΑΚΑ και δημιούργησε μια «καυτή» ατμόσφαιρα.

C A P T A I N ?? #paobcaktor - @FCBbasket 89-81 pic.twitter.com/g5e7riGomB

Επίσης, σε video που ανέβασε η «πράσινη» ΚΑΕ στα social media, φαίνεται κι οι αποθέωση που επεφύλασσαν οι συμπαίκτες του στα αποδυτήρια. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ιωάννης Παπαπέτρου ακούγεται να λέει στον Κώστα Σλούκα: «Εσύ, ηγέτης».

Ο ίδιος δεν άφησε ασχολίαστο το γεγονός ότι άκουσε το όνομα του από τους φίλους του Παναθηναϊκού AKTOR και με μια βαθιά υπόκλιση (κεντρική φωτό) είπε το δικό του «ευχαριστώ».

Starting the weekend properly with some backstage scenes ??#WeTheGreens #paobcaktor pic.twitter.com/lvlfHKbLgo