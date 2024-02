Παναθηναϊκός AKTOR, Γκραντ: «Όλοι θέλουν να γίνουν ο ηγέτης αλλά δεν λειτουργεί έτσι»

Ο Αμερικάνος άσος του Παναθηναϊκού AKTOR παραχώρησε δηλώσεις στην επίσημη ιστοσελίδα της Euroleague και μίλησε για το ρόλο που έχει στην ομάδα του Εργκίν Αταμάν και τη νοοτροπία που τον έχει κάνει έναν από τους πολυτιμότερους παίκτες του συλλόγου.

«Όλοι θέλουν να γίνουν ο ηγέτης, αλλά δεν λειτουργεί έτσι. Πρέπει να παίξεις τον ρόλο σου και τελικά, όσο ο ρόλος σου μεγαλώνει, μπορείς να εξελιχθείς σε σταρ», ήταν οι πρώτες του ατάκες.

Και συνέχισε για τις διαφορές της Euroleague με το Eurocup: «Στο Eurocup έχεις τρεις ή τέσσερις παίκτες σε κάθε ομάδα που μπορούν να κάνουν ξεχωριστά πράγματα. Στη EuroLeague κάθε παίκτης- ακόμα και αυτοί που έρχονται από τον πάγκο και αγωνίζονται για μόνο πέντε λεπτά- μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα».

