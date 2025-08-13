Champions League: Τρομερή ανατροπή με ασίστ Τζόλη η Μπριζ, άνετα στα playoffs η Μπενφίκα του Παυλίδη
Η Μπριζ του Χρήστου Τζόλη βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο αλλά πήρε την πρόκριση για τα playoffs του Champions League, εκεί όπου θα βρεθεί κι η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη, η οποία πέρασε με δύο νίκες - Δείτε όλα τα ζευγάρια που προέκυψαν ένα... βήμα πριν τη League Phase.
Η βελγική ομάδα είχε νικήσει 1-0 στην έδρα της Σάλτσμπουγκ, αλλά είδε τους φιλοξενούμενους να της βάζουν δύσκολα.
Η ομάδα της Αυστρίας προηγήθηκε 2-0 στο πρώτο ημίχρονο, με τέρματα των Ράσμουσεν (18’) και Μπαϊντού (43’), αλλά οι γηπεδούχοι έκαναν μια τρομερή ανατροπή στο δεύτερο μέρος. Ο Σέις μείωσε στο 62’ κι ο Φορμπς ισοφάρισε στο 84ο λεπτό. Την πρόκριση «κλείδωσε» ο αρχηγός Φανάκεν στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων, με τον Χρήστο Τζόλη να δίνει την ασίστ.
Σαφώς πιο εύκολο έργο είχε η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη, η οποία νίκησε με 2-0 τη Νις και στην Πορτογαλία. Η ομάδα της Λισαβόνας είχε ξεκάθαρο προβάδισμα μετά την επικράτηση στη Γαλλία και στο Ντα Λουζ επιβλήθηκε με το ίδιο αποτέλεσμα, για να περάσει με συνολικό σκορ 4-0. Τα τέρματα πέτυχαν οι Άουρσνες (18’) και Σιέλντερουπ (27’), «καθαρίζοντας» νωρίς την υπόθεση πρόκριση. Ο Παυλίδης ξεκίνησε βασικός κι έπαιξε ως το 81ο λεπτό, όπου έδωσε τη θέση του στον Ενρίκε Αραούζο.
Ο Ερυθρός Αστέρας, έχοντας παρακαταθήκη το 3-1 στην Πολωνία, ήρθε ισόπαλος 1-1 με τη Λεζ Πόζναν στο Βελιγράδι και προκρίθηκε με συνολικό σκορ 4-2. Οι «ερυθρόλευκοι» θα παλέψουν για μια θέση στη League Phase κόντρα στην Πάφο, η οποία προκρίθηκε με δύο νίκες κόντρα στη Ντιναμό Κιέβου.
Τα αποτελέσματα των ρεβάνς του τρίτου προκριματικού στο Champions League:
- Καραμπάγκ – Σκεντίγια 5-1 (1-0)
- Κοπεγχάγη – Μάλμε 5-0 (0-0)
- Φενερμπαχτσέ – Φέγενορντ 5-2 (1-2)
- Πάφος – Ντιναμό Κιέβου 2-0 (1-0)
- Βικτόρια Πλζεν – Ρέιντζερς 2-1 (0-3)
- Κλαμπ Μπριζ – Σάλτσμπουργκ 3-2 (1-0)
- Σλόβαν Μπρατισλάβα – Καϊράτ Αλμάτι 3-4πεν. (1-0κ.α., 1-0παρ.) (0-1)
- Φερεντσβάρος – Λουντογκόρετς 3-0 (0-0)
- Ερυθρός Αστέρας – Λεχ Πόζναν 1-1 (3-1)
- Μπενφίκα - Νις 2-0 (2-0)
*Σε παρένθεση το σκορ του πρώτου αγώνα
Τα ζευγάρια των playoffs του Champions League
- Φερεντσβάρος - Καραμπάγκ
- Ερυθρός Αστέρας - Πάφος
- Μπόντο Γκλιμτ - Στουρμ Γκρατς
- Σέλτικ - Καϊράτ
- Βασιλέια - Κοπεγχάγη
- Ρέιντζερς - Μπριζ
- Φενέρμπαχτσε - Μπενφίκα