Τζόκερ: Νέο μέγα τζακ ποτ και… εκτόξευση στα 26,5 εκατ. ευρώ στην κλήρωση της Πέμπτης
Οnsports team 13 Αυγούστου 2025, 02:37
BET

Στη δεύτερη κατηγορία, τέσσερις τυχεροί με πέντε σωστές προβλέψεις κέρδισαν από 100.000 ευρώ

Χωρίς νικητή στην πρώτη κατηγορία ολοκληρώθηκε και η κλήρωση της Τρίτης (12/08) του Τζόκερ στο μέγα τζακ ποτ, για τα 25 εκατ. ευρώ.

Μετά το 44ο διαδοχικό τζακ ποτ, στην κλήρωση της Πέμπτης (14/08), τους τυχερούς θα περιμένει το ποσό – ρεκόρ των 26,5 εκατ. ευρώ!

Από εκεί και πέρα, στη δεύτερη κατηγορία τέσσερις τυχεροί με πέντε σωστές προβλέψεις κέρδισαν από 100.000 ευρώ.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν, είναι οι: 2, 9, 13, 26, 44 και αριθμός Τζόκερ το 20.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα.



