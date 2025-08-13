Τζόκερ: Νέο μέγα τζακ ποτ και… εκτόξευση στα 26,5 εκατ. ευρώ στην κλήρωση της Πέμπτης

Οnsports team

Στη δεύτερη κατηγορία, τέσσερις τυχεροί με πέντε σωστές προβλέψεις κέρδισαν από 100.000 ευρώ

Χωρίς νικητή στην πρώτη κατηγορία ολοκληρώθηκε και η κλήρωση της Τρίτης (12/08) του Τζόκερ στο μέγα τζακ ποτ, για τα 25 εκατ. ευρώ.

Μετά το 44ο διαδοχικό τζακ ποτ, στην κλήρωση της Πέμπτης (14/08), τους τυχερούς θα περιμένει το ποσό – ρεκόρ των 26,5 εκατ. ευρώ!

Από εκεί και πέρα, στη δεύτερη κατηγορία τέσσερις τυχεροί με πέντε σωστές προβλέψεις κέρδισαν από 100.000 ευρώ.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν, είναι οι: 2, 9, 13, 26, 44 και αριθμός Τζόκερ το 20.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

