ΠΑΟΚ: Στον δρόμο του η Ριέκα, αν προκριθεί στα playoffs του Europa League - Δείτε βίντεο
X / NKRijeka
Οnsports team 13 Αυγούστου 2025, 05:14
EUROPA LEAGUE

ΠΑΟΚ: Στον δρόμο του η Ριέκα, αν προκριθεί στα playoffs του Europa League - Δείτε βίντεο

Η Ριέκα θα είναι η αντίπαλος του ΠΑΟΚ, αν εκείνος ξεπεράσει το εμπόδιο της Βόλφσμπεργκερ και προκριθεί στα προκριματικά του Europa League.

Η ομάδα της Κροατίας έκανε την ολική ανατροπή κόντρα στη Σέλμπουρν, μέσα στην Ιρλανδία.

Οι γηπεδούχοι είχαν νικήσει με 2-1 στο πρώτο παιχνίδι, αλλά η Ριέκα ανέτρεψε την κατάσταση στη ρεβάνς, όπου νίκησε 3-1 και με συνολικό σκορ 4-3 πέρασε στα playoffs του Europa League.

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με τον Φρουκ στο 33ο λεπτό και βρέθηκαν σε θέση πρόκρισης μετά το τέρμα που πέτυχε ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ, Τιάγκο Ντάντας στο 73’. Ο Οντουμπέκο με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 86ο λεπτό έφερε το ματς μια… ανάσα από την παράταση, ωστόσο δεν οδηγήθηκε ποτέ εκεί!

Την τελευταία λέξη την είπε ο Όρετς, ο οποίος με σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή σκόραρε στο 90ο λεπτό κι έδωσε την πρόκριση στη Ριέκα, η οποία περιμένει να μάθει τον αντίπαλο της.

Μετά τη «λευκή» ισοπαλία στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ θα ψάξει τη νίκη στην Αυστρία κόντρα στην Βόλφσμπεργκερ, για να πάρει την πρόκριση. Σε περίπτωση που θα καταφέρει ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα παίξει με την κροατική ομάδα στις 21 και 28 Αυγούστου.

Τα highlights του Σέλμπουρν - Ριέκα

SHELBOURNE vs RIJEKA 1:3 (uzvratna utakmica, 3. kolo, kvalifikacije za Europsku ligu 25/26)



