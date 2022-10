Μπασκόνια-Παρτιζάν 103-96: Ο Χάουαρντ «καθάρισε» την ομάδα του Ομπράντοβιτς (videos)

Twitter / Baskonia

Onsports Team

Η Παρτιζάν έφτασε κοντά σε μία σημαντική νίκη, όμως κατάφερε να «αυτοκτονήσει» στα τελευταία δευτερόλεπτα της κανονικής διάρκειας, επιτρέποντας στον Μάρκους Χάουαρντ να την πληγώσει με τρίποντο στην εκπνοή του ματς. Οι Σέρβοι είχαν προβάδισμα τριών πόντων (89-86) δευτερόλεπτα πριν το τέλος, δεν έκαναν φάουλ στον Αμερικάνο γκαρντ και αυτός τους «πλήγωσε» μ’ ένα τρομερό σουτ.

Το «συγκρότημα» του Ζέλικο Ομπράντοβιτς είχε μπει πιο δυνατά στον αγώνα και κατάφερε να πάρει διαφορά 9 πόντων στην ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου (23-14). Ωστόσο, η Μπασκόνια αντέδρασε άμεσα και μ’ ένα επιμέρους 11-5 έφτασε στο -3 (28-25) στο 14’. Οι «ασπρόμαυροι» κατάφεραν να βρουν κάποια καλάθια στην επίθεση, όμως, οι Βάσκοι είχαν το μομέντουμ και πήγαν στα αποδυτήρια στο +4 (46-42).

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν δυνατά και στην έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, πήγαν τη διαφορά στο +8 (55-47) με τον Γκιεντράιτις να αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για τους Σέρβους, οι οποίοι αντέδρασαν και χάρις στο ξέσπασμα του Πάντερ μείωσαν στο -2 (55-53) στο 26’.

Από εκείνο το σημείο και μετά, οι δύο ομάδες πάλεψαν σκληρά για τη νίκη. Η Παρτιζάν πήρε βραχεία κεφαλή στο τέλος της γ’ περιόδου (68-67). Οι φιλοξενούμενοι έφτασαν μία «ανάσα» από τη νίκη, καθώς στο 38’ είχαν προβάδισμα πέντε πόντων (81-76), αλλά η Μπασκόνια δεν άφησε το ματς και ο Μάρκους Χάουαρντ με τρίποντο στην εκπνοή οδήγησε το ματς στην παράταση (89-89).

Marcus Howard sends the game to OVERTIME with the triple!



What a moment ??#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/oPrYWiHqwJ — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 14, 2022

Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ξεκίνησε ιδανικά το έξτρα πεντάλεπτο, έκανε ένα σερί 5-0 (89-94), αλλά οι Βάσκοι με τον Μάρκους Χάουαρντ έκαναν ένα τρομερό come back και προηγήθηκαν 97-94 ένα λεπτό πριν το τέλος. Ο Λεζόρ με δύο βολές στα 48’’ έφτασε το ματς στον πόντο (97-96), αλλά στην τελική ευθεία, η Μπασκόνια πήρε τη νίκη 103-96.

Τα δεκάλεπτα: 14-23, 46-42, 67-68, 89-89 (κ.δ), 103-96 (παρ.)