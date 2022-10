Αρμάνι-Άλμπα 74-80: Άλωσαν το Μιλάνο οι Γερμανοί στην παράταση (videos)

Οι Γερμανοί ήταν καλύτεροι στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα και έφτασαν στη δεύτερη νίκη τους στην Ευρωλίγκα, σε ισάριθμα ματς. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο Ταμίρ Μπλατ με καθοριστικά σουτ στο έξτρα πεντάλεπτο.

Το «συγκρότημα» του Ίσραελ Γκονζάλες ήταν εξαιρετικό στο πρώτο ημίχρονο, φτάνοντας τη διαφορά ακόμα και στους 17 πόντους (33-16) στο 13’ τη στιγμή που οι γηπεδούχοι ήταν άστοχοι πίσω από τη γραμμή του τρίποντου. Η Αρμάνι προσπάθησε να αντιδράσει και μείωσε στους 8 στο τέλος του πρώτου μέρους (38-30).

Fantastic pass from Thiemann gives Zoosman an easy score?@albaberlin #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/V7i6bAl0aI