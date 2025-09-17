Η εξήγηση του Σενγκούν για το post με τη θάλασσα: «Δεν ήθελα να προσβάλω κανέναν, ήταν λάθος»

Οnsports team

Ο Τούρκος μπασκετμπολίστας παραδέχτηκε ότι η ανάρτησή του ήταν «επικοινωνιακό λάθος» και υπογράμμισε τον σεβασμό του προς την Ελλάδα.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Αλπερέν Σενγκούν φαίνεται πως γυρίζουν σελίδα, αφήνοντας πίσω την ένταση που δημιουργήθηκε τις τελευταίες ημέρες του EuroBasket 2025.

Παρά την κόντρα που απασχόλησε έντονα την επικαιρότητα, οι δύο παίκτες έδειξαν διάθεση συμφιλίωσης, προχωρώντας μάλιστα σε κοινή δημοσίευση (collab) στο Instagram.

Αφορμή στάθηκε το ενωτικό μήνυμα που ανάρτησε πρώτος ο Greek Freak, με τον Τούρκο σέντερ να ανταποκρίνεται λίγο αργότερα μέσα από story.

Σε αυτό ξεκαθάρισε ότι τρέφει σεβασμό για τον ελληνικό λαό και χαρακτήρισε «επικοινωνιακό λάθος» τις αναρτήσεις που έκανε αμέσως μετά τον ημιτελικό. Το μήνυμά του συνόδευσε με φωτογραφία από κοινή τους στιγμή στο παρκέ, δίνοντας το στίγμα ότι η αντιπαράθεση ανήκει πια στο παρελθόν.

Συγκεκριμένα, στο δικό story, του ο Αλπερέν Σεγκούν αναφέρει: «Η ανάρτησή μου μετά το παιχνίδι με την Ελλάδα ήταν ένα επικοινωνιακό λάθος. Έχω μεγάλο σεβασμό για τους Έλληνες. Δεν υπήρχε πρόθεση για προσβολή».