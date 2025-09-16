Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Σέβομαι την Τουρκία, συγγνώμη» - Η απάντηση του για τα απρεπή σχόλια

INTIME SPORTS

Τι απαντά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά την έκταση που πήρε το θέμα με τα σχόλια του που έγιναν κατά τη διάρκεια live που έκανε μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου

Τα πράγματα στη θέση τους έσπευσε να βάλει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο για τα σχόλια που έκανε όταν σε live που έκανε μέσα από τα αποδυτήρια της Εθνικής στη Ρίγα έκαναν την εμφάνισή τους τουρκικές σημαίες.

Ο «Greek Freak» μέσα από τα social media έσπευσε να ζητήσει συγγνώμη για τα σχόλια του, αναφέροντας ότι: «Κατά τη διάρκεια της ζωντανής μου μετάδοσης, έκανα ένα ακατάλληλο σχόλιο απαντώντας σε κάποιον που έκανε ασεβείς παρατηρήσεις. Δεν ήταν ποτέ πρόθεσή μου να προσβάλλω κανέναν και λυπάμαι βαθιά. Δεν έχω τίποτα άλλο παρά αγάπη και σεβασμό για την Τουρκία και τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Έτσι μας μεγάλωσαν οι γονείς μας, με αγάπη και σεβασμό», έγραψε στην ανάρτησή του ο Greek Freak.

Λίγα λεπτά αργότερα σε συνέχεια της συγγνώμης του ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανέβασε μία φωτογραφία, στην οποία αγκαλιάζονται με τον Αλπερέν Σενγκούν. Τη συνόδευσε με το παρακάτω μήνυμα: «Παίζουμε για την αγάπη των χωρών μας. Παίζουμε για την αγάπη του παιχνιδιού. Παίζουμε με σεβασμό. Πάντα θυμόμαστε ότι ο αθλητισμός είναι φτιαγμένος για να μας ενώνει, όχι να μας χωρίζει».