Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

EuroBasket 2025: Κορυφαίος τεχνικός ο Αταμάν
Onsports Team 15 Σεπτεμβρίου 2025, 00:41
EUROBASKET

EuroBasket 2025: Κορυφαίος τεχνικός ο Αταμάν

Η Τουρκία μπορεί να μην τα κατάφερε στον τελικό, αλλά ο Εργκίν Αταμάν αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής της διοργάνωσης. 

Η Τουρκία μπορεί να μην τα κατάφερε στον τελικό του EuroBasket και να γνώρισε την ήττα από την Γερμανία, αλλά ο Εργκίν Αταμάν αναδείχθηκε κορυφαίος τεχνικός για το τουρνουά. 

Αμέσως μετά το τέλοε του αγώνα και την ανάδειξη της καλύτερης πεντάδας, ήρθε και η ανακοίνωση για τον καλύτερο προπονητή με τον τεχνικό του Παναθηναϊκού να παίρνει το ανάλογο βραβείο. 



Ροή ειδήσεων

EUROBASKET
EuroBasket 2025: Κορυφαίος τεχνικός ο Αταμάν
4 ώρες πριν EuroBasket 2025: Κορυφαίος τεχνικός ο Αταμάν
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Ο σύνδεσμος της Μελβούρνης υποδέχτηκε την αποστολή στην Αυστραλία
5 ώρες πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Ο σύνδεσμος της Μελβούρνης υποδέχτηκε την αποστολή στην Αυστραλία
EUROBASKET
Eurobasket 2025: Γερμανικό γλέντι, τουρκικό κλάμα – Εικόνες από την απονομή
5 ώρες πριν Eurobasket 2025: Γερμανικό γλέντι, τουρκικό κλάμα – Εικόνες από την απονομή
EUROBASKET
Eurobasket 2025: Η καλύτερη πεντάδα του τουρνουά – Δε γινόταν να λείπει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
5 ώρες πριν Eurobasket 2025: Η καλύτερη πεντάδα του τουρνουά – Δε γινόταν να λείπει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved