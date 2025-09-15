EuroBasket 2025: Κορυφαίος τεχνικός ο Αταμάν

Onsports Team

Η Τουρκία μπορεί να μην τα κατάφερε στον τελικό του EuroBasket και να γνώρισε την ήττα από την Γερμανία, αλλά ο Εργκίν Αταμάν αναδείχθηκε κορυφαίος τεχνικός για το τουρνουά.

Αμέσως μετά το τέλοε του αγώνα και την ανάδειξη της καλύτερης πεντάδας, ήρθε και η ανακοίνωση για τον καλύτερο προπονητή με τον τεχνικό του Παναθηναϊκού να παίρνει το ανάλογο βραβείο.