Eurobasket 2025: Αποθέωση για τους διεθνείς κατά την αναχώρηση για το γήπεδο

Onsports Team

Οι φίλοι της Εθνικής ομάδας βρέθηκαν στο ξενοδοχείο για να ενισχύσουν την ψυχολογία των παικτών πριν τον μεγάλο αγώνα με την Φινλανδία.

Η βαριά ήττα απ’ την Τουρκία είναι στο παρελθόν. Το δέλεαρ του μεταλλίου μετά από 16 χρόνια, τεράστιο. Οι διεθνείς είναι έτοιμοι για το παιχνίδι με την Φινλανδία, προκειμένου να τα δώσουν όλα για να επιστρέψουμε στο βάθρο. Εκεί που έχουμε να βρεθούμε από το 2009.

Ομοψυχία και θέληση υπάρχει και από τον κόσμο. Πολλοί φίλαθλοι της Εθνικής ομάδας που βρίσκονται στη Ρίγα για το Eurobasket, πήγαν στο ξενοδοχείο της αποστολής. Κατά την αναχώρηση της ομάδας για το γήπεδο, αποθέωσαν και «ντόπαραν» ψυχολογικά τους παίκτες.

Αυτή τη φορά δεν υπήρξαν ευτράπελα όπως πριν το ματς με την Τουρκία, όταν ένας βρέθηκε να βρίσει τον Κώστα Σλούκα. Μάλιστα αυτή τη φορά φώναξαν στον έμπειρο γκαρντ «μόνο εσύ Κώστα»!