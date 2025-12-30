Ομάδες

Έχουν… κολλήσει με τον Τετέ στη Γκρέμιο
Οnsports Τeam 30 Δεκεμβρίου 2025, 09:45
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Έχουν… κολλήσει με τον Τετέ στη Γκρέμιο

Συνεχόμενα είναι τα ρεπορτάζ στην Βραζιλία για την περίπτωση της μεταγραφής του Βραζιλιάνου παίκτη του Παναθηναϊκού στη Γκρέμιο.

Το πιο hot όνομα, αυτή τη στιγμή, στη Βραζιλία είναι του Τετέ. Ο παίκτης του Παναθηναϊκού βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος μιας και αποτελεί τον μεγάλο στόχο της Γκρέμιο, αν και ακόμα δεν έχει βρεθεί η χρυσή τομή με τον Παναθηναϊκό.

Μάλιστα, σύμφωνα με σημερινό ρεπορτάζ της «GZH», έγινε γνωστό ότι ο Παναθηναϊκός ναι μεν απέρριψε την πρόταση για δανεισμό του παίκτη, αλλά οι Βραζιλιάνοι δεν είναι διατεθειμένοι να το βάλουν κάτω. 

Ο Βραζιλιάνικος σύλλογος σκέφτεται να καταθέσει πρόταση αγοράς του Τετέ, ενώ όπως σημειώνεται καθοριστικό παράγοντα πρόκειται να διαδραματίσει η επικείμενη συζήτηση που αναμένεται να έχουν ο Παναθηναϊκός με τον ποδοσφαιριστή τις επόμενες ημέρες, για να συζητήσουν για το μέλλον του. 

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το δημοσίευμα, εκεί ο Τετέ πρόκειται να ξεκαθαρίσει ότι τον ενδιαφέρει να πάρει μεταγραφή μόνο στην Γκρέμιο, "κάτι που θα μπορούσε να ανοίξει την πόρτα για να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις". 



