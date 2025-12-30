EuroCup: Κόντρα στην Τσεντεβίτα ο Άρης, με Μπουργκ ο Πανιώνιος

Οι «κιτρινόμαυροι» αντιμετωπίζουν για τη 12 η αγωνιστική της διοργάνωσης την Τσεντεβίτα, ενώ οι «κυανέρυθροι» πάνε στη Γαλλία για το ματς με τη Μπουργκ.

Οι «κιτρινόμαυροι» υποδέχονται στο κατάμεστο Nicg Gallis Hall την Τσεντεβίτα (20:30) για την 12η αγωνιστική του Eurocup, με την ομάδα του Ιγκόρ Μίλισιτς να θέλει τη νίκη για να κάνει ακόμα ένα αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Οι Θεσσαλονικείς δεν θα έχουν στην διάθεση τους τον Λευτέρη Μποχωρίδη, με τον Έλληνα γκαρντ να ταλαιπωρείται από διάστρεμμα το οποίο υπέστει στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ.

Από την άλλη πλευρά ο Πανιώνιος αντιμετωπίζει στην Γαλλία την Μπουργκ (19:15), με τους «κυανέρυθρους» να βρίσκονται εν μέσω αλλαγής στην τεχνική ηγεσία, καθώς ο Ηλίας Ζούρος υπέβαλλε την παραίτηση του μετά την βαριά ήττα από τον Ηρακλή.