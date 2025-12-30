Αντετοκούνμπο: «Μισώ να παίζω λίγο, αλλά δεν έχει σημασία»

Οnsports Τeam

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για την νέα νίκη της ομάδας του, αλλά και τα νέα δεδομένα στο παιχνίδι των Μπακς, τα οποία ξεκαθάρισε ότι δεν του αρέσουν.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έβαλε 24 πόντους στη νίκη των Μπακς στη Σάρλοτ, ωστόσο συνεχίζει να παίζει λιγότερα από τα συνηθισμένα λεπτά του, καθώς επέστρεψε μόλις προ ημερών από τραυματισμό.

«Προσπαθώ να παίζω δυνατά όσο αγωνίζομαι και να επηρεάζω το παιχνίδι όπως μπορώ, επιθετικά ή αμυντικά. Δεν έχει σημασία αν παίζω 36 λεπτά ή 24 όπως τώρα, θέλω να γίνεται αισθητή η παρουσία μου από τους συμπαίκτες μου και τους αντιπάλους μου. Δεν μου αρέσει να έχω περιορισμό στα λεπτά μου, το μισώ, αλλά έτσι έχει η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Πιστεύω πως ακόμη και στα 24 λεπτά μπορώ να είμαι επιδραστικός. Ελπίζω στα επόμενα παιχνίδια να μπορώ να παίξω λίγο παραπάνω. Ξέρω ποιος είμαι και τι μπορώ να κάνω», τόνισε.

Για τις δύο σερί νίκες των Μπακς είπε: «Είμαστε καλή ομάδα, ξαναβρίσκουμε τον εαυτό μας, απλώς πρέπει να ξεπεράσουμε τα συναισθήματά μας. Αφήνουμε να μας επηρεάζουν εύκολα, γκρινιάζουμε, απαιτούμε την μπάλα, απαιτούμε σφυρίγματα, απαιτούμε να πάνε καλά τα πράγματα, αλλά δεν σου χαρίζεται τίποτα. Πρέπει να βάλεις εσύ τον εαυτό σου σε θέση να πετύχεις. Στα δύο τελευταία παιχνίδια παίζουμε καλά και έχουμε μπροστά μας δύσκολα παιχνίδια, που είτε θα μας… φτιάξουν, είτε θα μας διαλύσουν. Όσο είμαι εδώ και υγιής, θα προσπαθώ να κάνω τους πάντες να πιστέψουν ότι μπορούμε να βγούμε από αυτή τη δύσκολη θέση. Δεν πρέπει να νιώθουμε άσχημα για τους εαυτούς μας, θα είναι δύσκολο, θα πονέσουμε, θα κουραστούμε, αλλά όταν θα φτάσουμε εκεί που μπορούμε θα αξίζει τον κόπο».



Τέλος, ο Greek Freak έδωσε μια συμβουλή, με… επιρροή από την Εθνική ομάδα, στους Μπακς. «Πρέπει κάποιες φορές να παίζουμε με υπομονή. Δεν χρειάζεται να παρασυρόμαστε. Όταν είσαι στο +12, δεν έχεις λόγο να βιάζεσαι. Πας κατοχή με κατοχή, στο στυλ των διοργανώσεων της FIBA», είπε.