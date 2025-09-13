Eurobasket 2025: Επιχείρηση ανασυγκρότηση για την Εθνική, για το πρώτο μετάλλιο μετά από 16 χρόνια!

INTIME SPORTS

Η Εθνική Ελλάδας καλείται να «ξεχάσει» τη «βαριά» ήττα από την Τουρκία στον ημιτελικό του Eurobasket 2025 και να ανασυγκροτηθεί, καθώς ο στόχος της κατάκτησης ενός μεταλλίου μετά από 16 χρόνια, μόνο αμελητέος δεν είναι.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πραγματοποίησε τη χειρότερη εμφάνιση του, την πιο… ακατάλληλη στιγμή.

Οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη επέτρεψαν στους ανώτερους Τούρκους να επιβάλουν τον ρυθμό τους από τα πρώτα λεπτά, μετατρέποντας τον αγώνα σε… μονόλογο.

Το όνειρο για επιστροφή στον τελικό, έπειτα από 20 χρόνια, μετατράπηκε σε… εφιάλτη κι αυτό δεδομένα «πονάει» άπαντες στη «γαλανόλευκη». Η εμφάνιση αποτελεί ένα πολύ μεγάλο ψυχολογικό «χτύπημα», αλλά η Εθνική θα πρέπει να ανακάμψει γιατί έχει έναν πολύ μεγάλο στόχο μπροστά της.

Η Ελλάδα θα παίξει με τη Φινλανδία στον μικρό τελικό και το διακύβευμα, κάθε άλλο, παρά μικρό είναι! Οι διεθνείς θα διεκδικήσουν μια θέση στο βάθρο, κάτι που σημαίνει ότι θα έχουν την ευκαιρία να φέρουν ένα μετάλλιο στη χώρα μας, για πρώτη φορά μετά το 2009.

16 χρόνια είναι πολλά! Κι η «γαλανόλευκη» έχει μια μοναδική ευκαιρία να βάλει τέλος σε αυτή την «ξηρασία» επιτυχιών. Εμπόδιο για να τα καταφέρει είναι μια πολύ καλή ομάδα, η οποία θα παίξει με σαφώς καλύτερη ψυχολογία, λόγω της πορείας και της παρθενικής παρουσίας της σε τετράδα του Eurobasket. Δεν παύει, όμως, οι Φινλανδοί να μην είναι μια παραδοσιακή δύναμη και να μην έχει την μπασκετική ιστορία της Ελλάδας. Συνεπώς, είναι στα μέτρα της... κανονικής Εθνικής.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, λοιπόν, καλείται να σηκώσει κεφάλι και να… τελειώσει τη δουλειά, φορώντας το χάλκινο στο στήθος. Ένα μετάλλιο που αν μας το έδιναν πριν την έναρξη του τουρνουά θα το «αγοράζαμε», δίχως δεύτερη σκέψη.

Ο σπουδαίος «μικρός» τελικός του Eurobasket 2025, Ελλάδα – Φινλανδία, είναι προγραμματισμένος για το απόγευμα της Κυριακής (14/09). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 17:00 και θα μεταδοθεί από το Novasports Start και την ΕΡΤ1.