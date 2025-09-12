Ομάδες

Τουρκία – Ελλάδα: Αποθέωση για την Εθνική στο ξενοδοχείο, πριν τον ημιτελικό του Eurobasket 2025
Print Screen
Onsports team 12 Σεπτεμβρίου 2025, 20:22
EUROBASKET

Λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ του μεγάλου ημιτελικού του Eurobasket 2025, Τουρκία – Ελλάδα, δεκάδες Έλληνες βρέθηκαν στο ξενοδοχείο, για να αποθεώσουν τους διεθνείς.

Ελλάδα και Τουρκία θα τεθούν αντιμέτωπες με… έπαθλο το εισιτήριο για τον τελικό της διοργάνωσης.

Στην ιστορία των δύο ομάδων έχουν διεξαχθεί 14 αγώνες, απ’ τους οποίους τους 11 έχει νικήσει η γαλανόλευκη και μόλις 3 οι γείτονες. Η 15η συνάντηση τους θα γίνει στην Arena Riga, όπου αναμένεται να βρεθούν περίπου 2.000, ενώ λίγο λιγότεροι θα είναι οι Τούρκοι.

Οι Έλληνες φίλαθλοι φρόντισαν να εμψυχώσουν τους διεθνείς πριν από το τζάμπολ του μεγάλου ημιτελικού, καθώς δεκάδες έδωσαν το «παρών» στο ξενοδοχείο, όπου έχει καταλύσει η Εθνική.

Ο κόσμος αποθέωσε τον Βασίλη Σπανούλη, τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τους υπόλοιπους διεθνείς.

Δείτε το σχετικό βίντεο που ανέβασε η ΕΟΚ:



