Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

EuroBasket 2025: Οι διαιτητές του Ελλάδα - Τουρκία
Οnsports Τeam 12 Σεπτεμβρίου 2025, 14:24
EUROBASKET

EuroBasket 2025: Οι διαιτητές του Ελλάδα - Τουρκία

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές του ημιτελικού του Eurobasket της Ελλάδας κόντρα στην Τουρκία.

Ελάχιστες ώρες έχουν απομείνει για την έναρξη του μεγάλου ημιτελικού μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας με την FIBA να ανακοινώνει τους διαιτητές της μεγάλης αναμέτρησης. 

Αυτοί θα είναι οι Μάθιου Κάλιο (Καναδάς), Αντεμίρ Ζουράποβιτς (Βοσνία) και Χόρζε Βάσκεζ (Πουέρτο Ρίκο), που ορίστηκαν να διευθύνουν την αναμέτρηση του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος απέναντι στην ομάδα του Εργκίν Αταμάν.



Ροή ειδήσεων

BASKET LEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Τα highlights του φιλικού με τον Κολοσσό
30 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Τα highlights του φιλικού με τον Κολοσσό
SUPER LEAGUE
Μεταγραφές, Παναιτωλικός: Έσκασε η «βόμβα» με Μπουχαλάκη
1 ώρα πριν Μεταγραφές, Παναιτωλικός: Έσκασε η «βόμβα» με Μπουχαλάκη
SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός: Με Ποντένσε και Ταρεμί, εκτός Ροντινέι, Γιάρεμτσουκ με Σέρρες - Η «ερυθρόλευκη» αποστολή
2 ώρες πριν Ολυμπιακός: Με Ποντένσε και Ταρεμί, εκτός Ροντινέι, Γιάρεμτσουκ με Σέρρες - Η «ερυθρόλευκη» αποστολή
EUROBASKET
EuroBasket 2025: Οι διαιτητές του Ελλάδα - Τουρκία
3 ώρες πριν EuroBasket 2025: Οι διαιτητές του Ελλάδα - Τουρκία
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved