EuroBasket 2025: Οι διαιτητές του Ελλάδα - Τουρκία

Οnsports Τeam

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές του ημιτελικού του Eurobasket της Ελλάδας κόντρα στην Τουρκία.

Ελάχιστες ώρες έχουν απομείνει για την έναρξη του μεγάλου ημιτελικού μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας με την FIBA να ανακοινώνει τους διαιτητές της μεγάλης αναμέτρησης.

Αυτοί θα είναι οι Μάθιου Κάλιο (Καναδάς), Αντεμίρ Ζουράποβιτς (Βοσνία) και Χόρζε Βάσκεζ (Πουέρτο Ρίκο), που ορίστηκαν να διευθύνουν την αναμέτρηση του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος απέναντι στην ομάδα του Εργκίν Αταμάν.