Γιούρτσεβεν: «Πολλές ομοιότητες μεταξύ Ομπράντοβιτς, Αταμάν και Σπανούλη»

Αρκετά κοινά στοιχεία στον προπονητή Βασίλη Σπανούλη και τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς διακρίνει ο Ομέρ Γιουρτσεβέν. Ο Τούρκος σέντερ του Παναθηναϊκού είχε συνεργαστεί με τον «Ζοτς» στο ξεκίνημα της καριέρας του, στη Φενέρμπαχτσε.

«Θα μπορούσε κανείς να πει ότι υπάρχουν κάποιες ομοιότητες μεταξύ του Ομπράντοβιτς και του Σπανούλη. Φυσικά, οι δύο είναι πολύ διαφορετικοί, αλλά περιστασιακά μπορείς να δεις ένα ίχνος της φιλοσοφίας του Ζέλικο στον Έλληνα προπονητή. Παρόλα αυτά, ο Σπανούλης ηγείται της ομάδας με το στυλ που έπαιξε ο ίδιος - δυναμικός, γενναίος και με πολλή ενέργεια. Αυτό, ως οπαδός και λάτρης του μπάσκετ, είναι υπέροχο να το παρακολουθείς. Είναι ωραίο όταν ο τρόπος που έπαιξε ένας παίκτης μεταφέρεται στην ομάδα που ηγείται τώρα ως προπονητής. Υπάρχουν ομοιότητες, αλλά σίγουρα δεν είναι το ίδιο», τόνισε ο Γιουρτσεβέν στη Meridian Sport.

Συγκρίνοντας Ομπράντοβιτς και Αταμάν, τον προπονητή του στην εθνική Τουρκίας και τον Παναθηναϊκό, είπε: «Είναι δύσκολο να κάνω μια άμεση σύγκριση. Έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που συνεργάστηκα με τον Ζέλικο, αλλά θυμάμαι ακόμα την απίστευτη ένταση στην προπόνηση και την αφοσίωσή του στη λεπτομέρεια. Κάθε μικρό πράγμα είχε τεράστια σημασία για αυτόν. Αυτό τον ξεχώριζε από τους υπόλοιπους - η απαιτητικότητά του, η ακρίβειά του και το πάθος του για την τελειότητα. Ένας εξαιρετικός προπονητής. Ο Αταμάν έχει διαφορετική προσέγγιση από τον Ζέλικο. Η ανταγωνιστική του πλευρά εκδηλώνεται με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Είναι ίσως ένας ελαφρώς πιο ήρεμος παρατηρητής από τον Ομπράντοβιτς - επιτρέπει στους παίκτες περισσότερη ελευθερία, ακολουθεί το παιχνίδι και πιστεύει ότι θα βρουν λύσεις μόνοι τους στο γήπεδο. Πιστεύει ότι αυτός είναι ο σωστός δρόμος και εκεί διαφέρει από τον Ομπράντοβιτς».