Eurobasket 2025: Η Τουρκία «απειλεί» την Ελλάδα

Οnsports Τeam

Η άμμος στην κλεψύδρα έχει αδειάσει και ο Onsports.gr παρουσιάζει το προφίλ της ομάδας του Εργκίν Αταμάν που αποτελεί το μεγαλύτερο εμπόδιο στο δρόμο της Εθνικής για την επιστροφή της στα μετάλλια.

Το τελευταίο εμπόδιο στον δρόμο της Εθνικής μας ομάδας για την απόλυτη υπέρβαση είναι η ομάδα της Τουρκίας. Το σύνολο του Εργκίν Αταμάν θα βρεθεί απέναντι στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, στον δεύτερο ημιτελικό της ημέρας και θα προσπαθήσει να κάνει αυτό που έχει δείξει καθ’ όλη τη διάρκεια του τουρνουά. Να αποδείξει στο παρκέ τη δυναμική της, τον δίκαιο… φαβοριτισμό της και να «πονοκεφαλιάσει» τον Βασίλη Σπανούλη από το ξεκίνημα της αναμέτρησης.

Η Τουρκία έχει πραγματοποιήσει μια εντυπωσιακή πορεία από το ξεκίνημα του τουρνουά και απολύτως δίκαια φαντάζει ως ένας από τα μεγάλα φαβορί για ένα μετάλλιο. Που στηρίζεται όμως ο Εργκίν Αταμάν; Τι μπορεί να δυσκολέψει την Εθνική μας ομάδα; Υπάρχει παίκτης ο οποίος μπορεί να κάνει τη διαφορά; Τι γίνεται με τον Τσέντι Όσμαν;

Κατ’ αρχάς να ξεκινήσουμε από το προφανές. Μπορεί άπαντες όταν μιλάνε για την Τουρκία να στέκονται στις «διαστημικές εμφανίσεις» του Αλπερέν Σενγκούν, η αλήθεια όμως είναι ως ο σέντερ των Ρόκετς δεν είναι ο σούπερ σταρ των Τούρκων. Ο απόλυτος σούπερ σταρ είναι ο Εργκίν Αταμάν. Ο Τούρκος τεχνικός είναι ο άνθρωπος που κάνει τη διαφορά, πριν, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το τέλος των παιχνιδιών. Στην προκειμένη περίπτωση έχει ξεκινήσει από νωρίς τα mid games και προσπαθεί να διαμορφώσει τις ιδανικές συνθήκες για την ομάδα του. Η αγωνιστική του «κόντρα» του με τον Βασίλη Σπανούλη έχει βγει στο προσκήνιο και όσο και αν το αρνούνται και οι δύο θα παίξει μεγάλο ρόλο στην τελική έκβαση του αγώνα.

Η Τουρκία έχει την… ευλογία να έχει στις τάξεις της παίκτες οι οποίοι μπορούν να κάνουν τη διαφορά σε κάθε θέση. Από το «1» μέχρι και το «5».

Ο σεσημασμένος Σέιν Λάρκιν πραγματοποιεί, ίσως, το πιο ώριμο τουρνουά της καριέρας του, μετρώντας 11 πόντους μέσο όρο αλλά και 4,6 ασίστ, «διαβάζοντας» εξαιρετικά το παιχνίδι των αντιπάλων. Ο Τσέντι Όσμαν είναι σε… ημιάγρια κατάσταση έχοντας στο ενεργητικό του 15 πόντους, αλλά και 2,4 ριμπάουντ και 1,6 ασίστ ανά ματς, με τον Ερκάν Όσμανι να προσθέτει στο ενεργητικό της ομάδας του 10,4 πόντους, 5,3 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Βέβαια όλη η διαφορά γίνεται από τον, εκ των βασικότερων υποψηφίων για MVP της διοργάνωσης, Αλπερέν Σενγκούν. Ο Τούρκος σέντερ θα απόψε το αντίπαλο δέος του Γιάννη Αντετοκούνμπο (αν και οι δυο τους δεν αναμένεται να… ματσαριστούν), με τον Σενγκούν να έχει πραγματοποιήσει φέτος αδιανόητες εμφανίσεις που σε μέσους όρους αγγίζουν τα όρια του triple double. Μια ματιά στη στατιστική δείχνει 21,6 πόντους, 10,9 ριμπάουντ και 7,1 ασίστ.

Όμως και το supporting cast των Τούρκων είναι εξίσου σημαντικο. Ο Κενάν Σιπαχί παίζει τα καλύτερα παιχνίδια της καριέρας του, ο Φουρκάν Κορκμάζ όσο βαραίνει η μπάλα γίνεται ακόμα πιο σημαντικός, ενώ και ο Σεχμούς Χαζέρ αποτελεί πολύ σημαντικό «όπλο» στη… φαρέτρα του Εργκίν Αταμάν. Μάλιστα οι συγκεκριμένοι είναι και οι παίκτες που κάνουν τη διαφορά από την περίμετρο, μιας και η δημιουργία που γίνεται από μέσα προς τα έξω (Σενγκούν), αλλά και η δημιουργία του Λάρκιν, δίνει τη δυνατότητα για μακρινό σουτ υπό εξαιρετικές προϋποθέσεις. Είναι χαρακτηριστικός πως η Τουρκία εκτελεί με 69.5% True Shooting %, το δεύτερο καλύτερο στη διοργάνωση πίσω μόνο από τη Γερμανία, ενώ μιλάμε μακράν για την καλύτερη ομάδα στο τρίποντο με 44.6%.

Που θα «χτυπήσει» η Τουρκία

Ο μεσότιτλος μπορεί να παραπέμπει σε… πολεμική ανταπόκριση αλλά τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι. Οι Τούρκοι θέλουν να «χτυπήσουν» την Ελλάδα με δύο ξεκάθαρους τρόπους. Στο ριμπάουντ και στον αιφνιδιασμό.

Η Εθνική μας ομάδα από την έναρξη του τουρνουά παρουσίασε μεγάλο πρόβλημα στο αμυντικό της ριμπάουντ, αλλά στα νοκ άουτ ματς έδειξε πολύ μεγάλη βελτίωση. Η αποψινή αναμέτρηση θα είναι το σημαντικότερο τεστ για τη «γαλανόλευκη» και σε αυτό το κομμάτι, γιατί η Τουρκία είναι η καλύτερη ομάδα στο τουρνουά, όσον αφορά το επιθετικό ριμπάουντ. Συγκεκριμένα οι Τούρκοι μετρούν 37.5% στο offensive rebound %. Δηλαδή ανανεώνουν 37.5% των κατοχών στα ριμπάουντ τα οποία διεκδικούν στην αντίπαλη ρακέτα. Και το συγκεκριμένο στοιχείο έχει και μια δεύτερη ανάγνωση. Η Εθνική θέλει να… τρέξει το γήπεδο, θέλει να βρει πόντους στο transition, αλλά αυτό δε θα γίνει αν δεν πάρει το αμυντικό ριμπάουντ.

Το μεγάλο ερωτηματικό

Το transition παιχνίδι δεν είναι μόνο στόχος της Εθνικής, αλλά και της Τουρκίας. Από τη στιγμή που ο Τσέντι Όσμαν θα είναι σε θέση να αγωνιστεί τότε είναι δεδομένο ότι οι παίκτες του Αταμάν θα προσπαθήσουν να τρέξουν σαν να μην υπάρχει αύριο, να δώσουν ένα πολύ γρήγορο ρυθμό στο ματς και να το πάνε σε πολλές κατοχές και υψηλό σκορ.

Κατηγορίες Ελλάδα Τουρκία Κατοχές 82.3 80.0 Πόντοι ανά κατοχή 1.04 1.1 ORTG 104.69 113.39 DRTG 86.13 92.29 NTRG +18.56 +21.1 True Shooting % 66.2% 69.5% Ασίστ 20 22.7 Defensive Rebound % 71% 75.5% Offensive Rebound % 29.9% 37.5% Κλεψίματα 8 7.1 Λάθη 13 12.4 Μπλοκ 3 3.4

Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά της Τουρκίας

Δείτε αναλυτικά τους αγώνες της Τουρκίας

Δείτε αναλυτικά το ρόστερ της Τουρκίας