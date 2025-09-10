Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Αταμάν: «Ο τραυματισμός του Όσμαν είναι σοβαρός, δυσκολεύεται να περπατήσει»
Οnsports Τeam 10 Σεπτεμβρίου 2025, 15:40
EUROBASKET

Αταμάν: «Ο τραυματισμός του Όσμαν είναι σοβαρός, δυσκολεύεται να περπατήσει»

Τη σοβαρότητα του τραυματισμού του Τζέντι Όσμαν αποκάλυψε ο Εργκίν Αταμάν, δύο μέρες πριν τον ημιτελικό Ελλάδα - Τουρκία.

Ο Τζέντι Όσμαν στάθηκε άτυχος στον προημιτελικό της Τουρκίας με την Πολωνία, καθώς συγκρούστηκε με τον Ματέους Πονίτκα και πήγε υποβασταζόμενος στα αποδυτήρια.

Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού AKTOR επέστρεψε στο παρκέ λίγο αργότερα, ωστόσο ο Εργκίν Αταμάν με σημερινές (10/9) δηλώσεις του αποκάλυψε τη σοβαρότητα του προβλήματος.

«Ο τραυματισμός του Τζέντι Όσμαν είναι σοβαρός. Αν ο αγώνας γινόταν σήμερα ή αύριο, δεν θα μπορούσε να παίξει. Υποψιαστήκαμε κάταγμα κόπωσης, αλλά διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν κάταγμα κόπωσης», ανέφερε αρχικά και πρόσθεσε:

«Έχει πρήξιμο αυτή τη στιγμή και δυσκολεύεται να περπατήσει. Ο Τζέντι θέλει να παίξει στον αγώνα με την Ελλάδα υπό οποιεσδήποτε συνθήκες».



Ροή ειδήσεων

BET
Η ομάδα των CSR Ambassadors της Stoiximan μεγαλώνει με την προσθήκη του Χαράλαμπου Κωστούλα
7 λεπτά πριν Η ομάδα των CSR Ambassadors της Stoiximan μεγαλώνει με την προσθήκη του Χαράλαμπου Κωστούλα
EUROLEAGUE
Μητσοτάκης: «Δικαίωση των προσπαθειών της κυβέρνησης η επιστροφή του Final 4 στην Αθήνα»
9 λεπτά πριν Μητσοτάκης: «Δικαίωση των προσπαθειών της κυβέρνησης η επιστροφή του Final 4 στην Αθήνα»
EUROBASKET
Φινλανδία - Γεωργία 93-79: Ιστορική πρόκριση στα ημιτελικά για την έκπληξη του Eurobasket 2025
56 λεπτά πριν Φινλανδία - Γεωργία 93-79: Ιστορική πρόκριση στα ημιτελικά για την έκπληξη του Eurobasket 2025
EUROBASKET
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός διέκοψε... τη συναυλία του για τον αγώνα μπάσκετ της Εθνικής
1 ώρα πριν Ο Κωνσταντίνος Αργυρός διέκοψε... τη συναυλία του για τον αγώνα μπάσκετ της Εθνικής
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved