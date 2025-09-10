Αταμάν: «Ο τραυματισμός του Όσμαν είναι σοβαρός, δυσκολεύεται να περπατήσει»

Οnsports Τeam

Τη σοβαρότητα του τραυματισμού του Τζέντι Όσμαν αποκάλυψε ο Εργκίν Αταμάν, δύο μέρες πριν τον ημιτελικό Ελλάδα - Τουρκία.

Ο Τζέντι Όσμαν στάθηκε άτυχος στον προημιτελικό της Τουρκίας με την Πολωνία, καθώς συγκρούστηκε με τον Ματέους Πονίτκα και πήγε υποβασταζόμενος στα αποδυτήρια.

Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού AKTOR επέστρεψε στο παρκέ λίγο αργότερα, ωστόσο ο Εργκίν Αταμάν με σημερινές (10/9) δηλώσεις του αποκάλυψε τη σοβαρότητα του προβλήματος.

«Ο τραυματισμός του Τζέντι Όσμαν είναι σοβαρός. Αν ο αγώνας γινόταν σήμερα ή αύριο, δεν θα μπορούσε να παίξει. Υποψιαστήκαμε κάταγμα κόπωσης, αλλά διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν κάταγμα κόπωσης», ανέφερε αρχικά και πρόσθεσε:

«Έχει πρήξιμο αυτή τη στιγμή και δυσκολεύεται να περπατήσει. Ο Τζέντι θέλει να παίξει στον αγώνα με την Ελλάδα υπό οποιεσδήποτε συνθήκες».