Η Ελλάδα σαρώνει και στην τηλεθέαση – Συντονίστηκαν στην ΕΡΤ1 σχεδόν 3 εκατομμύρια τηλεοράσεις

Οnsports Τeam

Η ΕΡΤ1 βρίσκεται στην κορυφή με τους αγώνες της Εθνικής ομάδας μπάσκετ.

Εντυπωσιάζουν τα ποσοστά τηλεθέασης που σημειώνει η ΕΡΤ1, τις τελευταίες ημέρες, λόγω των αγώνων της εθνικής μπάσκετ που μεταδίδει. Χαρακτηριστικά, χθες, η πρόκριση της εθνικής Ελλάδας στις τέσσερις καλύτερες ομάδες μπάσκετ της Ευρώπης έφερε υψηλή τηλεθέαση στην ΕΡΤ1, που μετέδωσε απευθείας την αναμέτρηση με τη Λιθουανία για τους προημιτελικούς του EuroBasket 2025.

Ο σπουδαίος αγώνας Λιθουανία – Ελλάδα σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 46% και στο δυναμικό κοινό (18-54 ετών) 47,8%, με την ΕΡΤ1 να σκαρφαλώνει στην κορυφή του πίνακα τηλεθεάσεων κατά τη διάρκεια της μετάδοσης.

Επιπλέον, στην ημερήσια τηλεθέαση, η ΕΡΤ1 βρέθηκε στην πρώτη θέση μεταξύ όλων των καναλιών, με μέσο μερίδιο 15,3% και στο δυναμικό κοινό με 18,1%.

Στη διάρκεια της μετάδοσης του αγώνα μπάσκετ, η ΕΡΤ1 επικράτησε του ανταγωνισμού σε όλα τα επιμέρους κοινά. Μάλιστα, στο ανδρικό κοινό, η απόλυτη πλειοψηφία ήταν συντονισμένη με την ΕΡΤ1, καθώς η τηλεθέαση άγγιξε το 54%. Στους νέους άνδρες 18-34 ετών, η μέση τηλεθέαση εκτοξεύτηκε στο 60%, ενώ για τουλάχιστον ένα λεπτό συντονίστηκε το 72%! Κατά μέσο όρο, την αναμέτρηση παρακολούθησαν 1.793.000 τηλεθεατές, ενώ τουλάχιστον για ένα λεπτό συντονίστηκαν 2.930.000.

Να σημειωθεί ότι το «Exathlon» του ΣΚΑΪ, που μεταδόθηκε στις 23.00 με έκτακτη αλλαγή, σημείωσε 9,8% στο σύνολο και 9,4% στο δυναμικό κοινό.