Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Η Ελλάδα σαρώνει και στην τηλεθέαση – Συντονίστηκαν στην ΕΡΤ1 σχεδόν 3 εκατομμύρια τηλεοράσεις
Οnsports Τeam 10 Σεπτεμβρίου 2025, 13:00
EUROBASKET

Η Ελλάδα σαρώνει και στην τηλεθέαση – Συντονίστηκαν στην ΕΡΤ1 σχεδόν 3 εκατομμύρια τηλεοράσεις

Η ΕΡΤ1 βρίσκεται στην κορυφή με τους αγώνες της Εθνικής ομάδας μπάσκετ.

Εντυπωσιάζουν τα ποσοστά τηλεθέασης που σημειώνει η ΕΡΤ1, τις τελευταίες ημέρες, λόγω των αγώνων της εθνικής μπάσκετ που μεταδίδει. Χαρακτηριστικά, χθες, η πρόκριση της εθνικής Ελλάδας στις τέσσερις καλύτερες ομάδες μπάσκετ της Ευρώπης έφερε υψηλή τηλεθέαση στην ΕΡΤ1, που μετέδωσε απευθείας την αναμέτρηση με τη Λιθουανία για τους προημιτελικούς του EuroBasket 2025.

Ο σπουδαίος αγώνας Λιθουανία – Ελλάδα σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 46% και στο δυναμικό κοινό (18-54 ετών) 47,8%, με την ΕΡΤ1 να σκαρφαλώνει στην κορυφή του πίνακα τηλεθεάσεων κατά τη διάρκεια της μετάδοσης.

Επιπλέον, στην ημερήσια τηλεθέαση, η ΕΡΤ1 βρέθηκε στην πρώτη θέση μεταξύ όλων των καναλιών, με μέσο μερίδιο 15,3% και στο δυναμικό κοινό με 18,1%.

Στη διάρκεια της μετάδοσης του αγώνα μπάσκετ, η ΕΡΤ1 επικράτησε του ανταγωνισμού σε όλα τα επιμέρους κοινά. Μάλιστα, στο ανδρικό κοινό, η απόλυτη πλειοψηφία ήταν συντονισμένη με την ΕΡΤ1, καθώς η τηλεθέαση άγγιξε το 54%. Στους νέους άνδρες 18-34 ετών, η μέση τηλεθέαση εκτοξεύτηκε στο 60%, ενώ για τουλάχιστον ένα λεπτό συντονίστηκε το 72%! Κατά μέσο όρο, την αναμέτρηση παρακολούθησαν 1.793.000 τηλεθεατές, ενώ τουλάχιστον για ένα λεπτό συντονίστηκαν 2.930.000.

Να σημειωθεί ότι το «Exathlon» του ΣΚΑΪ, που μεταδόθηκε στις 23.00 με έκτακτη αλλαγή, σημείωσε 9,8% στο σύνολο και 9,4% στο δυναμικό κοινό.



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Δούκας: «Το Final 4 της Αθήνας, στο πιο σύγχρονο γήπεδο της Ευρώπης, θα είναι το πιο επιτυχημένο»
19 λεπτά πριν Δούκας: «Το Final 4 της Αθήνας, στο πιο σύγχρονο γήπεδο της Ευρώπης, θα είναι το πιο επιτυχημένο»
EUROLEAGUE
Μοτεγιούνας για Final-4: «Ευχαριστώ την Ελληνική Κυβέρνηση και το Υπουργείο Αθλητισμού»
43 λεπτά πριν Μοτεγιούνας για Final-4: «Ευχαριστώ την Ελληνική Κυβέρνηση και το Υπουργείο Αθλητισμού»
EUROLEAGUE
Μποντιρόγκα για Αθήνα: «Βαθιά μπασκετική κληρονομιά και παθιασμένοι οπαδοί»
54 λεπτά πριν Μποντιρόγκα για Αθήνα: «Βαθιά μπασκετική κληρονομιά και παθιασμένοι οπαδοί»
EUROLEAGUE
Euroleague Final-4 2026: Το παρασκήνιο της ψηφοφορίας που έφερε τον θρίαμβο της Αθήνας
1 ώρα πριν Euroleague Final-4 2026: Το παρασκήνιο της ψηφοφορίας που έφερε τον θρίαμβο της Αθήνας
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved