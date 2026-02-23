Ομάδες

Άρης: Ο Γρηγορίου αντικαταστάτης του Χιμένεθ
Onsports Team 23 Φεβρουαρίου 2026, 10:21
SUPER LEAGUE

Άρης: Ο Γρηγορίου αντικαταστάτης του Χιμένεθ

Ο Μιχάλης Γρηγορίου είναι ο επικρατέστερος για να αναλάβει τη θέση του Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο του Άρη. 

Ο έμπειρος τεχνικός είναι ο επικρατέστερος για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Άρη μετά τον Μανόλο Χιμένεθ.

Αργά χθες το βράδυ έγινε γνωστό πως η διοίκηση του Άρη πήρε την απόφαση να δώσει τέλος στη συνεργασία της με τον Ισπανό τεχνικό, μετά και την εντός έδρας ισοπαλία με την Κηφισιά. 

Σήμερα αναμένεται να επιστρέψει στη χώρα μας ο Θόδωρος Καρυπίδης ώστε να πάρουν και επίσημη μορφή οι εξελίξεις στον πάγκο της ομάδας, με τις πληροφορίες από τη Θεσσαλονίκη να θέλουν τον Μιχάλη Γρηγορίου να είναι μια ανάσα από την επιστροφή του στον Άρη. 



