Ελλάδα – Τουρκία: Οι 67 αναμετρήσεις πριν από τη συνάντηση τους στον ημιτελικό του Eurobasket 2025

Οnsports Τeam

Η Εθνική Ελλάδας επέστρεψε σε τετράδα του Eurobasket, έπειτα από 16 χρόνια και στον ημιτελικό θα αντιμετωπίσει την Τουρκία. Θα είναι η 68η συνάντηση των δύο χωρών!

Η Εθνική πέτυχε σπουδαία νίκη επί της Λιθουανίας κι απέχει ένα βήμα από την κατάκτηση ενός μεταλλίου.

Οι διεθνείς εξασφάλισαν την παρουσία τους στα ημιτελικά, για πρώτη φορά μετά το 2009. Εκεί, όπου ήδη την περιμένει η Τουρκία, η οποία νωρίτερα είχε εξασφαλίσει το εισιτήριο για τους «4», επικρατώντας με 91-77 της Πολωνίας στη Ρίγα.

Οι διεθνείς εξασφάλισαν την παρουσία τους στα ημιτελικά, για πρώτη φορά μετά το 2009. Η Εθνική θα αντιμετωπίσει τους γείτονες για 68η φορά, συμπεριλαμβανομένων και των φιλικών. Στις προηγούμενες 66 συναντήσεις, η «γαλανόλευκη» προηγείται με 44-23 στις νίκες.

Οι προηγούμενες 67 συναντήσεις Ελλάδα - Τουρκία